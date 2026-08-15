جذب ۱۱۵ میلیارد تومان اعتبار علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه پناهی عصر شنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان اظهار داشت: از مجموع ۳۱۹ میلیارد تومان اعتبار مصوب دانشگاه علوم پزشکی، تاکنون ۱۱۵ میلیارد تومان جذب شده و برای تخصیص ۲۰۴ میلیارد تومان باقیمانده پیگیریها ادامه دارد.
وی افزود: مستندات مربوط به اعتبارات و صورتوضعیتها به مراجع ذیصلاح ارسال شده و موضوع انعطاف در ساختار شکست اعتبارات نیز در حال پیگیری است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان دو پروژه رادیوتراپی و خوابگاه متأهلین را از طرحهای اولویتدار اعلام کرد و گفت: پروژه رادیوتراپی ۱۵۰ میلیارد تومان و پروژه خوابگاه متأهلین ۴۰ میلیارد تومان اعتبار دارد.
پناهی درباره پروژه رادیوتراپی اظهار داشت: صورتوضعیت ۲۰ میلیارد تومانی این پروژه صادر و تقسیم شده و دو صورتوضعیت دیگر به مبالغ ۹۶ و ۶۰ میلیارد تومان نیز ارسال شده است.
وی افزود: برای پیگیری تخصیص اعتبار ۹۶ میلیارد تومانی پروژه رادیوتراپی، همکاری و پیگیریهای لازم از سوی معاونت عمرانی استانداری نیز انجام شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به رایزنیهای انجامشده برای تسریع در تخصیص اعتبارات گفت: در تماسهای صورتگرفته، قول مساعد برای ایجاد انعطاف در ساختار شکست و تخصیص اعتبارات دریافت شده است.
پناهی بیان کرد: بسیاری از پروژههای کوچکتر نیز بخش اندکی از اعتباراتشان باقی مانده و در مرحله نهایی تخصیص قرار دارند.
وی تأکید کرد: تسریع در فرآیند تخصیص اعتبارات میتواند زمینه تکمیل پروژههای عمرانی و تجهیزاتی دانشگاه علوم پزشکی و بهویژه طرحهای اولویتدار حوزه درمان را فراهم کند.
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