آزادراه زنجان-تبریز بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حسنی روز سه شنبه گفت: اتوبان پیامبر اعظم حدفاصل زنجان تا تبریز که به دلیل بارش برف و کولاک شدید از دیشب مسدود شده بود، با تلاش بی وقفه عوامل راهداری از ساعاتی قبل بازگشایی شده و تردد در این محور جریان دارد.
وی در عین حال با توجه به شرایط جوی و برودت هوا و احتمال بارشهای دوباره، همچنان از هموطنان خواست از سفرهای غیرضروری اجتناب کرده و در صورت ضرورت به سفر، احتیاطهای لازم و مقررات راهنمای و رانندگی را رعایت کنند.
در همین رابطه رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان هشترود نیز از کولاک شدید در گردنه نظرکهریزی حد فاصل جاده هشترود - مراغه خبر داد و گفت: اکنون بر این محور شرایط خاص آب و هوایی حاکم است.
وحید آخوندزاده گفت: با تلاش نیروهای راهداری جادههای اصلی و فرعی منطقه باز است، اما متأسفانه کولاک حاکم بر منطقه راه ارتباطی تعداد ۱۰۰ روستا را مسدود کرده است.
وی از مسافران درخواست کرد قبل از ورود به جادههای ارتباطی شهرستان هشترود از باز بودن راهها اطلاع یابند و وسیله نقلیه خود را به زنجیر چرخ مجهز کرده و با خود لباس گرم و خوراک همراه داشته باشند.
