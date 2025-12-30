به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر با اشاره به پیگیری‌های کمیسیون اصل نود درباره وضعیت پروژه کمربندی جنوبی مشهد گفت: سازمان محیط زیست در نامه‌ای در این باره تصریح کرده که این محدوده از نظر زیست‌محیطی دارای حساسیت بسیار بالایی بوده و هرگونه اقدام عمرانی در آن، مستلزم اخذ مجوزهای زیست‌محیطی است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به محتوای این نامه افزود: طبق اعلام رسمی سازمان محیط‌زیست، طرح ارائه‌شده برای احداث کمربندی جنوبی، فاقد ارزیابی زیست‌محیطی مصوب بوده و از این رو، قابلیت بررسی و اجرا ندارد. همچنین این پروژه در اسناد فرادست شهری نیز از جمله طرح تفصیلی شهر مشهد حذف شده و مجوزی برای اجرا ندارد.

وی با بیان اینکه در نامه رئیس سازمان محیط‌زیست به صراحت بر ممنوعیت هرگونه دخل و تصرف در ارتفاعات جنوبی مشهد تأکید شده است، گفت: این مناطق جزو عرصه‌های حساس طبیعی بوده و حفاظت از آن‌ها وظیفه حاکمیتی همه دستگاه‌هاست و هرگونه اقدام خارج از ضوابط، تضییع حقوق بیت‌المال و منابع طبیعی محسوب می‌شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس تأکید کرد: کمیسیون اصل نود با جدیت موضوع صیانت از ارتفاعات جنوبی مشهد را پیگیری خواهد کرد و اجازه نخواهد داد تصمیمات خلاف ضوابط قانونی و محیط‌زیستی، منافع عمومی شهروندان و آیندگان را تهدید کند.