تشکیل فراکسیون شرق کشور در مجلس؛ پژمانفر رئیس شد

به گزارش خبرنگار مهر، فراکسیون شرق کشور در مجلس شورای اسلامی با حضور ۶۰ نماینده تشکیل شد که ۱۴ نفر به عنوان اعضای هیئت مرکزی این فراکسیون انتخاب شدند.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر به عنوان رئیس، فداحسین مالکی به عنوان نایب رئیس اول، مجید دوستعلی به عنوان نایب‌ رئیس دوم، مصطفی نخعی به عنوان دبیر اول، سید عبدالکریم هاشمی به عنوان دبیر دوم و هادی قوامی به عنوان سخنگوی این فراکسیون انتخاب شدند.

گفتنی است، فراکسیون شرق کشور شامل استان‌های گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، سمنان و هرمزگان است.

نخستین برنامه این فراکسیون پس از پایان هفته سرکشی نمایندگان در حوزه انتخابیه، برگزاری جلسه‌ای با حضور استانداران ۸ استان یاد شده در مجلس خواهد بود.

فلسفه اصلی تشکیل فراکسیون شرق کشور، جبران عقب‌ماندگی‌های این مناطق در زمینه توسعه‌یافتگی نسبت به سایر مناطق کشور است. نمایندگان عضو این فراکسیون تلاش دارند از ظرفیت مجلس، دولت و نیز دلسوزان توسعه شرق کشور بهره بگیرند تا سطح توسعه‌یافتگی این مناطق افزایش یابد.