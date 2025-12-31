به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی سهشنبه شب در جمع مردم روستای کبگان با اشاره به مطالبات اهالی اظهار کرد: با مشارکت اداره راهداری، سه کیلومتر از مسیر دسترسی به ساحل این روستا بهسازی و ساماندهی خواهد شد که نقش مهمی در تسهیل تردد و توسعه گردشگری منطقه دارد.
وی با بیان اینکه تکمیل طرح هادی روستا از اولویتهای مدیریت شهرستان است، افزود: برای اجرای این طرح، اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد ریال اختصاص یافته که با هدف ارتقای زیرساختها و بهبود شرایط زندگی روستاییان هزینه خواهد شد.
فرماندار دشتی همچنین احداث پارکینگ ورودی روستا را ضروری دانست و تصریح کرد: این طرح با همکاری ادارات منابع آب و راهداری و با رعایت کامل ضوابط قانونی و حریم آبراهها اجرا خواهد شد.
مقاتلی با اشاره به مشکلات حوزه ارتباطی روستا گفت: موضوع باتری مخابراتی روستای کبگان نیز در اولویت پیگیری قرار دارد تا پایداری شبکه ارتباطی و خدماترسانی به مردم بهبود یابد.
