برف امید بر کویر تشنه؛ رویای کودکان باریدن گرفت

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: خراسان جنوبی، دیار کوه‌ها و کویرهای سکوت‌گرفته، بیش از دو دهه را در سایه‌ی خشکسالی و بی بارانی گذراند. زمین تشنه بود، کشاورزان چشم‌به‌راه قطره‌ای از رحمت آسمان، و صدای نی چوپانان در دل کوه‌ها خاموش مانده بود.

بزرگان این سرزمین هنوز خاطره برف‌های سنگین و باران‌های سیلابی را در ذهن دارند. همان بارش‌هایی که روزگاری جان تازه‌ای به دشت‌ها می‌دادند. سال‌ها بود که کودکان این دیار، تنها در رؤیاهای شبانه خود آدم برفی می‌ساختند و دلشان برای دیدن سپیدی زمستان تنگ شده بود.

اما این روزها، سخاوت آسمان بازگشته است. در پی ورود سامانه‌ی بارشی اخیر، دشت‌های خشک سیراب شده‌اند و بندسارها و سدها، تولدی دوباره را تجربه می‌کنند. باران‌های آرام و برف‌های سفید، امید را چون نهالی نو در دل کشاورزان و دامداران کاشته‌اند.

از شب گذشته، برف مهمان بسیاری از شهرها و روستاهای خراسان جنوبی شده است و این بار، سرمای زمستان، گرمایی از جنس شادی و امید به همراه آورده است.

همچنین زمستان دامداران بهاری شده، کشاورزان با دلگرمی چشم‌به‌راه فصل رویش‌اند و کودکان کویر با لبخند، رؤیای آدم‌برفی‌شان را زندگی می‌کنند.

خاطرات بارانی یک دامدار

محمد حسین رحمتی، یک دامدار و کشاورز روستایی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: حدود ۲۵ سال پیش باران‌های سیل‌آسا تمام بندسارها را پر می‌کرد و برف‌هایی سنگین روستا، جاده‌ها را سفیدپوش می‌ساخت.

وی با بیان اینکه از تصویر آخرین برف یا باران چیزی به ذهن نداشتم چراکه سال‌ها از آن دوران پر بارانی می‌گذرد، گفت: به حمد الهی از هفته پیش، باران‌های خوبی داشته‌ایم و شب گذشته هم برف خوبی تمام روستاییان را خوشحال کرد.

رحمتی با بیان اینکه از چند سال گذشته به دلیل کم‌بارانی نتوانسته‌ام کشت دیم داشته باشم، افزود: با باران‌های اخیر بذر امید در دل بسیاری از کشاورزان و دامداران شکوفا شده است.

وی ادامه داد: در شرایطی که در کمبود آب با سر می‌بریم، امیدواریم همچنان شاهد اینگونه بارندگی‌ها باشیم تا نه تنها روستاییان بلکه تمام مردم از برکات فراوان بارش‌ها باشیم.

طبس سفیدپوش شد

یک شهروند طبسی هم با اشاره به بارش برف شب گذشته بیان کرد: شب گذشته در بسیاری از روستاهای طبس اعم از چیروک، اسفندیار، رباط خان، سرند و خرو باعث خوشحالی روستاییان شد.

محمد خسروی با بیان اینکه بسیاری از کودکان زیر بارش برف، آدم برفی ساخته و خوشحالی‌شان را فریاد می‌زدند، افزود: پسر پنج ساله‌ام از برف خاطره‌ای در ذهن نداشت که در برف شب گذشته، او را با برف و آدم برفی آشنا کرد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه بارندگی‌های هفته اخیر هم باعث آبگیری سدها اعم از نهرین شده است، گفت: با توجه به کمبود شدید آبی و روزهای گرم تابستانی در طبس، نیازمند صرفه‌جویی آب از سوی شهروندان هستیم.

خسروی با بیان اینکه این باران برای ما فقط آب نبود بلکه طراوت مزارع ما را زنده کرد و ما هم دلمان آرام گرفت، افزود: برف که می‌آید به معنای برکت و رونق دوباره برای زندگی ما بوده که از این جهت بسیار خوشحال هستیم.

رویایی که باریدن گرفت

یکی از شهروندان خوسفی هم بابیان اینکه باید همانند خواندن نماز باران، نماز شکر دسته جمعی به جای بیاوریم، افزود: بسیاری از شهروندان علی رغم سرمای شبانه، به برف بازی مشغول شده‌اند.

وی با بیان اینکه دیدن برف زمستانی بعد از چندین سال خشکسالی برای این مردم رویایی بود که یک شبه به وقوع پیوست، افزود: بنا به اعلام گزارش‌های پلیس، تردد در بسیاری از جاده‌های استان به دلیل ریزش برف دشوار بود که با همراهی دستگاه‌ها بازگشایی شد.

وی با بیان اینکه فرزندانش برای اولین بار خاطره برف بازی را تجربه می‌کنند، می‌گوید: برای بارندگی‌های بیشتر همواره دعا می‌کنیم چراکه خراسان جنوبی تشنه بارش رحمت الهی است.

این شهروند خوسفی بیان اینکه خدا را شاکریم که در زمستان امسال، رحمت الهی شامل حالمان شده و بارش برف را تجربه کردیم، گفت: در ۳۰ سال گذشته برف سنگین و بارندگی‌های سیل‌آسا از اولین روزهای پاییز آغاز می‌شد و تا آخرین روزهای بهار ادامه داشت.

۷ سانتی‌متر برف در فردوس

فاطمه زارعی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس الگوی نقشه‌های هواشناسی، با عبور سامانه بارشی، وضعیت پایدار جوی برای خراسان جنوبی پیش‌بینی می‌شود.

زارعی درباره وضعیت امروز گفت: با استقرار هوای سرد، کاهش محسوس دمای هوا و تداوم و تشدید یخبندان شبانه انتظار می‌رود.

وی در خصوص بارش‌های شبانه‌روز گذشته بیان کرد: بیشترین بارش‌ها در فتح‌آباد فردوس با ۷ میلی‌متر بارش و ۷ سانتی‌متر برف ثبت شد و میزان برف در ارتفاعات این منطقه به ۱۲ سانتی‌متر نیز رسید.

وی افزود: در معدن قلعه‌زری بارش‌ها به ۶ میلی‌متر و در جنوب بیرجند نیز سه سانتی‌متر برف و چهار میلی‌متر بارش (یا آب حاصل از ذوب برف) گزارش شده است.

جان تازه سازه‌های آبی

علیرضا نصرآبادی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی بیان کرد: به لطف بارش‌های اخیر و اجرای گسترده طرح‌های آبخیزداری، با وجود نبود بارندگی قابل توجه از ابتدای سال آبی، در سامانه اخیر حدود ۱۴ میلیون مترمکعب روان‌آب و سیلاب در سازه‌های آبخیزداری استان مدیریت شد.

وی ادامه داد: این رقم در مدت مشابه سال آبی گذشته حدود ۳۵۰ هزار مترمکعب بوده که نشان‌دهنده رشد قابل توجه و جهش چشمگیر در مدیریت سیلاب‌های سطحی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی اظهار داشت: بیشترین میزان مدیریت سیلاب مربوط به شهرستان نهبندان با بیش از چهار میلیون مترمکعب بوده است.

وی با بیان اینکه همچنین شهرستان‌های طبس و عشق‌آباد هر یک با بیش از چهار میلیون مترمکعب در رتبه‌های بعدی قرار دارند، افزود: در شهرستان بیرجند حدود دو میلیون متر مکعب و در خوسف نزدیک به یک میلیون مترمکعب روان‌آب مهار شده است.

این روزهای سپید، خاطره‌ای ماندگار و انگیزه‌ای برای نسل جدید خراسان جنوبی خواهد شد تا با روحیه‌ای شاداب‌تر، به استقبال روزهای روشن‌تر و پربارتر زندگی خود قدم بردارند. انتظار می‌رود این بارش‌ها، الهام‌بخش قصه‌ها و رویاهای بزرگ‌تری در دل همین کودکان باشد.