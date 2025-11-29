سومین رویداد جمعیتی «حامیم» در گیلان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین رویداد جمعیتی «حامیم» عصر شنبه در استان گیلان برگزار شد؛ رویدادی که با حضور مسئولان مجمع ملی فعالان جمعیت، کنشگران جوان جمعیت و اعضای ستادهای مردمی شهرستانهای استان همراه بود و شرکتکنندگان بر ضرورت شبکهسازی، همافزایی و ارتقای نقشآفرینی مردمپایه در تحولات جمعیتی تأکید کردند.
حجتالاسلام رسول ساکی، دبیر مجمع ملی فعالان جمعیت، با اشاره به ظرفیت ارزشمند نیروهای مردمی اظهار کرد: تجربه فعالیتهای گذشته نشان میدهد هرجا کنشگران مردمی وارد میدان شدهاند، روند پیشبرد برنامههای جمعیتی شتاب بیشتری گرفته است و این ظرفیت باید بیش از گذشته ساماندهی شود.
وی افزود: گیلان با برخورداری از نیروهای جوان و دغدغهمند میتواند الگوی موفقی در فعالیتهای مردمی جمعیت باشد.
حجتالاسلام مهدیزاده، معاون هدایت عملیات و شبکهسازی مجمع، نیز با تبیین مفهوم شبکهسازی مردمی در حوزه جوانی جمعیت گفت: شبکهسازی رمز ماندگاری و اثربخشی فعالیتهاست و باعث میشود تلاشهای پراکنده کنشگران به یک جریان منسجم و هدفمند تبدیل شود.
وی تأکید کرد: ارتباط میان شهرستانها، انتقال تجربههای محلی و تقسیم نقش دقیق، پایههای یک شبکه کارآمد را تشکیل میدهد.
حجتالاسلام منفرد، معاون راهبردی و توانمندسازی مجمع ملی، نیز در این نشست مسائل و مخاطبان اولویتدار حوزه جمعیت را تشریح و بیان کرد: «گفتمانسازی صحیح و متناسب با نیازهای جامعه، مهمترین وظیفه کنشگران مردمی است و این گفتمان باید با زبان قابلفهم، منطقی و اثرگذار در میان جوانان و خانوادهها تقویت شود.»
وی افزود: فعالیتهای داوطلبانه، نشستهای میدانی و تولید محتوا نقش تعیینکنندهای در تحولات فرهنگی حوزه جمعیت دارند.
این رویداد با تبادل نظر فعالان شهرستانها درباره چالشها، ظرفیتهای محلی و ارائه ایدههایی برای توسعه فعالیتهای میدانی ادامه یافت و شرکتکنندگان با ارائه پیشنهادهایی در زمینه آموزش کنشگران، تقویت ارتباطات میاناستانی و ارتقای بستههای محتوایی، بر تداوم نقشآفرینی مردمپایه در مسیر تحولات جمعیتی تأکید کردند.
نظر شما