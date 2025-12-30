«فرهاد اتروشی» معاون دوم رئیس پارلمان عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، در جلسه امروز پارلمان عراق تکلیف معاون دوم هیئت الحلبوسی رئیس پارلمان عراق مشخص شد تا فرایند سیاسی عراق یک گام به پیش برود.

فرهاد اتروشی با کنار زدن ریبوار کریم توانست این منصب را از آن خود کند.

اتروشی متولد ۱۹۷۶ در دهوک اقلیم کردستان عراق و دارای مدرک دکترای حقوق بین الملل است. معاون دوم پارلمان عراق پیشتر استاد دانشگاه بوده و در حزب دموکرات کردستان عراق عضویت دارد.

الاتروشی بین سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ نماینده پارلمان و بین سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۲۰ استاندار دهوک بوده است.

پیش از این و در روز گذشته دو دور رای گیری برای انتخاب معاون دوم رئیس پارلمان برگزار شد، اما رای گیری به دور سوم کشیده شد.

پیش از این عدنان فیحان با شکست محسن المندلاوی، توانست به عنوان معاون اول رئیس پارلمان عراق انتخاب شود. نمایندگان پارلمان عراق پیشتر نیز هیبت الحلبوسی را به عنوان رئیس ششمین دور از پارلمان عراق انتخاب کردند.

با پایان جلسه پارلمان عراق و انتخاب هیئت رئیسه، نمایندگان طی مرحله آتی رئیس جمهور عراق و سپس نخست وزیر این کشور را انتخاب خواهند کرد.