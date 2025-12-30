https://mehrnews.com/x3b2Rf ۹ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۱۵ کد خبر 6708013 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۹ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۱۵ بارش شدید برف در مشهد مشهد- براساس اعلام هواشناسی خراسان رضوی از شامگاه سه شنبه بارش شدید برف زمستانی در سطح شهر مشهد مقدس آغاز شد. دریافت 18 MB کد خبر 6708013 کپی شد مطالب مرتبط بارش برف و کولاک در محور چناران به سمت قوچان بارش برف در حرم امام رضا(ع) بارش برف زمستانی در چناران شب برفی طرقبه قاسمی:سرما و بارش برف خراسان رضوی را فرا میگیرد محور برفی قوچان به درگز برچسبها بارش برف مشهد برف و کولاک
نظر شما