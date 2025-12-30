  1. استانها
بارش شدید برف در مشهد

مشهد- براساس اعلام هواشناسی خراسان رضوی از شامگاه سه شنبه بارش شدید برف زمستانی در سطح شهر مشهد مقدس آغاز شد.

    نظرات

    • حسین IR ۲۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
      36 7
      پاسخ
      چرا شما رسانه ها اینقدر دروغگویی رو دوست دارید ما در مشهد هستیم و هیچ برفی در حال حاضر نمی بارد.
      • محمد IR ۲۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
        14 8
        اون زمانی که شما رفتی بیرون برف قطع شده درضمن برات فیلم گذاشته
      • آناهیتا میرشاهی IR ۰۷:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
        1 2
        شما احتمالا خواب زمستونی بودی که اون برف و کولاک و ندیدی...🤣
      • US ۰۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
        3 0
        برف اومد یک ساعت شاید خواب بودی
    • ناشناس IR ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      14 7
      پاسخ
      اتفاقا ما رفتیم بیرون به شدت در مشهد برف می‌بارید و خیلی هم سرد اصلا رسانه دروغ نگفته
      • محمدرضا IR ۰۵:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
        3 0
        سلام برف شدید هم نبود نيم ساعت بیشتر نبود صدم میلی‌متر هم نبود
    • امیر IR ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      10 2
      پاسخ
      بسیار عالی برف شروع شد اما 2ساعت ادامه داشت
    • A US ۰۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      6 1
      پاسخ
      سلام به همه.دروغ نیست من راننده ام تقریبا امشب همه جای شهر رفتم.سمت خیابون وکیل اباد و سمت حرم برف زیاد اومد ولی سمت امام هادی و بلوار توس خیلی ضعیف بارید هر نقطه از شهر متفاوت بود
    • Ali IR ۰۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      3 1
      پاسخ
      شما را بخدا قسم صبر کنید چهار قطره بباره بعد این همه هیاهو راه بندازین.
    • ناشناس IR ۰۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      3 0
      پاسخ
      همچین برفی نبود پراکنده و گذرا بارید بیشتر باد بود تا بارش برف و بارون، بازم الهی شکر ک سراسر ایران جان رحمت الهی نازل شد و مردم هرچن رنج میکشن از اوضاع فعلی اما بارشها دلهارو شادکرد
    • CA ۰۶:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      1 1
      پاسخ
      اصلا برف رو زمین ننشست
    • حسن IR ۰۶:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      2 6
      پاسخ
      اللهم آن هذا منک بمحمد و آل محمد صلی الله علیه و آله
    • محمد IR ۰۷:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      2 0
      پاسخ
      کجای مشهدبرف اومده که کسی ندیده
    • مهرنوش IR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      طرقبه حدود یک ساعت برف شدید بارید ولی مشهد اینطور نبود
    • ککدونتدکتردنردکبووبززز IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      2 0
      پاسخ
      ما رفتیم بیرون یک برف سنگینی میومد رسانه ای ها دروغ نمیگن
    • حسین IR ۱۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      1 0
      پاسخ
      نه بابا فقط بادبود شمالیا پشت خانه هاشونو جارو زدن بادمیاورد سمت ما
    • رسول CA ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      ارادت به همه دوستان واقعا برف میومد .دیشب من یه ساعت رفتم خونه و برگشتم دیدم سفید شده و باز هم داره برف میباره وتا صبح یخ زد از سردی زیاد
    • سید IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      سلام یه جوری باریدن گرفت که فک کردیم ادامه داره و یه متری میاد اما افسوس هنوز جدی نشده بود قطع شد و سریع هوا صاف شد
    • IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      بابا چتونه یه جای میاد یه جای نه عین تربت حیدریه شهرک برف میومد اما داخل شهر انگار ده دقیقه باد اورد

