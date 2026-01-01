وزش باد و ورود سامانه بارشی به خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا عنایتی با اشاره به تحلیل آخرین مدل‌ها و نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی مشهد و خراسان رضوی اظهار کرد: طی امروز و فردا در نوار شرقی استان، افزایش شدت وزش باد پیش‌بینی می‌شود و در برخی نواحی، خیزش گرد و غبار دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: از صبح فردا (جمعه، ۱۲ دی ۱۴۰۴) با ورود سامانه بارشی از نواحی شمالی به استان، شدت وزش باد به‌ویژه در مناطق بادخیز شمالی و شرقی افزایش خواهد یافت و انتقال ذرات گرد و غبار به نواحی مرکزی استان نیز محتمل است.

وی ادامه داد: افزایش ابرناکی از اواخر وقت روز جمعه آغاز می‌شود و تا روز یکشنبه، به‌ویژه در نواحی شمالی و ارتفاعات استان، بارش باران و برف پیش‌بینی می‌شود. با توجه به کاهش دما از روز شنبه، بارش‌ها در مناطق سردسیر و ارتفاعات به‌صورت برف و همراه با کولاک خواهد بود.

عنایتی با اشاره به پیامدهای این سامانه گفت: طی فعالیت این سامانه، تشکیل مه، کاهش میدان دید و لغزندگی جاده‌ها می‌تواند موجب اختلال در سیستم حمل‌ونقل استان شود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، کمینه دما مربوط به شهرستان جوین با منفی ۱۱ درجه بوده و گرم‌ترین شهرستان استان، سرخس با ۱۲ درجه ثبت شده است. نوسانات دمایی شهر مشهد نیز بین منفی ۳ تا مثبت ۷ درجه گزارش شده است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود دمای هوای مشهد امروز در گرم‌ترین ساعات به ۱۲ درجه و در سردترین ساعات به صفر درجه برسد و میزان بارندگی در این شهر چندان قابل توجه نخواهد بود.