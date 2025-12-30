  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۹ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۳۶

بارش برف در حرم امام رضا(ع)

بارش برف در حرم امام رضا(ع)

مشهد- تصاویری از بارش برف زمستانی در حرم مطهر رضوی را در این فیلم مشاهده می کنید.

دریافت 11 MB
کد خبر 6708099

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها