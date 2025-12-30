https://mehrnews.com/x3b2SZ ۹ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۳۶ کد خبر 6708099 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۹ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۳۶ بارش برف در حرم امام رضا(ع) مشهد- تصاویری از بارش برف زمستانی در حرم مطهر رضوی را در این فیلم مشاهده می کنید. دریافت 11 MB کد خبر 6708099 کپی شد مطالب مرتبط بارش شدید برف در مشهد شب برفی طرقبه بارش برف و کولاک در محور چناران به سمت قوچان قاسمی:سرما و بارش برف خراسان رضوی را فرا میگیرد محور برفی قوچان به درگز بارش برف زمستانی در چناران برچسبها بارش برف خراسان رضوی حرم امام رضا (ع) مشهد
