دمای هوا در خراسان رضوی ۸ درجه کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، سارا حکمی اظهار کرد: روند کاهشی دما به میزان ۶ تا هشت درجه برای امروز (شنبه) و فردا در مناطق مختلف این استان پیشبینی شده است.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: دمای هوا در مناطق مختلف استان خراسان رضوی از روز دوشنبه هفته جاری چند درجه افزایش مییابد.
وی اظهار کرد: تشکیل مه و کاهش میدان دید به ویژه در نواحی شمالی و ارتفاعات استان خراسان رضوی از امروز (شنبه) تا روز دوشنبه پیشبینی شده است.
حکمی ادامه داد: در این مدت افزایش ابر، افزایش سرعت و شدت وزش باد و نیز بارندگی به ویژه در نیمه شمالی و ارتفاعات استان پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی با بیان اینکه دمای هوای مشهد بین چهار تا ۱۵ درجه سلسیوس طی شبانه روز گذشته در نوسان بوده است، اظهار کرد: بیشینه دمای هوای امروز مشهد با هفت درجه کاهش به هشت درجه سلسیوس و کمینه دمای هوای امشب مشهد با سه درجه کاهش به یک درجه میرسد.
وی افزود: ریوش با کمینه دمای هوای منفی ۲ درجه و شهرستان درگز با بیشینه دمای هوای ۲۰ درجه سلسیوس به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای خراسان رضوی طی ۲۴ ساعت گذشته بودهاند.
حکمی گفت: همچنین طی این بازه زمانی بیشترین شدت وزش باد در شهرستان سرخس خراسان رضوی با سرعت ۵۴ کیلومتر در ساعت گزارش شده است.
نظر شما