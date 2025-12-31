بارش برف در خراسان رضوی از روز شنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمی اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیلهای هواشناسی تا روز شنبه ۱۳ دی، بارش برف در استان پیشبینی نمیشود و از بعدازظهر شنبه تا روز یکشنبه ۱۴ دی، بارش برف بهصورت خفیف در برخی مناطق خراسانرضوی را خواهیم داشت.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی با بیان اینکه بارشهای اخیر در بیشتر شهرهای استان بهصورت باران بوده است، اظهار کرد: تنها در چند شهر بارش برف گزارش شده که بیشترین ارتفاع برف مربوط به قوچان با ۶ سانتیمتر، جوین با ۵ سانتیمتر و فریمان با حدود ۷ دهم سانتیمتر بوده است.
وی افزود: در مشهد و کاخک گناباد میزان بارش کمتر از یک سانتیمتر برف ثبت شده است.
قاسمی با اشاره به وضعیت بارندگی در استان، گفت: از نظر بارش، تقریباً همه شهرهای استان بارندگی داشتهاند و تنها داورزن فاقد ثبت بارش بوده است.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی ادامه داد: دمای ثبتشده در ۲۴ ساعت گذشته سهشنبه نهم دیماه در مشهد، حداقل منفی یک دهم درجه سانتیگراد و حداکثر ۱۷ درجه سانتیگراد بوده است. همچنین سرخس با ۲۱ درجه سانتیگراد گرمترین و قوچان با منفی ۱۲ درجه سانتیگراد سردترین شهر استان گزارش شدهاند.
وی اضافه کرد: بیشترین سرعت وزش باد در مناطق سلطانآباد و سبزوار ثبت شده که به ۲۴ متر بر ثانیه حدود ۸۵ کیلومتر بر ساعت رسیده است.
