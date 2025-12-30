حجتالاسلام علیرضا قنبری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابعاد تاریخی و راهبردی حماسه نهم دیماه ۱۳۸۸، این روز را یکی از نقاط عطف و ماندگار انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: ۹ دی تجلی آشکار بصیرت، هوشمندی و وفاداری ملت ایران به ولایت فقیه و آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی بود.
وی با بیان اینکه نهم دی صرفاً یک واکنش احساسی یا مقطعی نبود، افزود: حضور گسترده مردم در این روز، نشاندهنده بلوغ سیاسی و درک عمیق جامعه نسبت به تهدیدات نرم و پیچیده دشمنان انقلاب بود، تهدیداتی که با هدف تضعیف باورهای دینی، انسجام ملی و مشروعیت نظام طراحی شده بودند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با تأکید بر جایگاه مردم در نظام سیاسی اسلام تصریح کرد: در منظومه فکری انقلاب اسلامی، مردم صرفاً ناظر تحولات نیستند، بلکه نقشآفرینان اصلی صحنهاند.
قنبری با بیان اینکه در عصر غیبت، رهبری دینی با هدایتهای کلان مسیر را مشخص میکند و این مردم هستند که با حضور بهموقع، تصمیمهای بزرگ را به ثمر مینشانند، تصریح کرد: حماسه ۹ دی نمونه روشن این همافزایی میان رهبری و امت بود.
وی افزود: در شرایطی که فضای غبارآلود فتنه، تشخیص حق از باطل را برای بسیاری دشوار کرده بود، مردم با بصیرت انقلابی خود، پیش از بسیاری از خواص، صحنه را شناختند و با حضور آگاهانه، مسیر انقلاب را از انحراف حفظ کردند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به اهمیت تبیین این رخداد برای نسل جوان خاطرنشان کرد: امروز جهاد تبیین که مورد تأکید مکرر رهبر معظم انقلاب است، ایجاب میکند که ابعاد مختلف حماسه ۹ دی بهدرستی برای نسل جدید بازخوانی شود؛ نسلی که ممکن است آن روزها را ندیده باشد اما باید حقیقت آن را بشناسد تا در برابر جنگ شناختی و رسانهای دشمن مصون بماند.
قنبری با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، مردم در آن مقطع حساس، حتی جلوتر از بسیاری از خواص حرکت کردند و این حضور هوشمندانه، نقش تعیینکنندهای در خنثیسازی فتنه و تثبیت مسیر انقلاب اسلامی داشت.
وی تصریح کرد: ۹ دی نماد بصیرت، وفاداری و پیوند ناگسستنی مردم با ولایت است.
