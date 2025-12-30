مجیدی: فراخوان انتخاب پایتخت فرهنگی نهج البلاغه سال آینده اعلام می شود

سعید مجیدی در حاشیه سفر به کاشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نهج البلاغه دومین کتاب شریف بعد از قرآن است، اظهار کرد: بر این مبنا و با توجه به اهمیت این کتاب و به منظور ترویج فرهنگ و آموزه‌های نهج البلاغه هر دوره شهری را به عنوان پایتختی نهج البلاغه ایران معرفی می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه فراخوان انتخاب پایتختی نهج البلاغه مجدداً سال آینده اعلام می‌شود، ابراز کرد: با توجه به جایگاه شهر کاشان در پرورش حافظین این کتاب شریف این شهر مجدداً می‌تواند در این رقابت شرکت کند.

مدیرکل تبلیغ و ترویج امور قرآنی و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: شاخص انتخاب پایتختی نهج البلاغه فعالیت مؤسسات خصوصی حقیقی و حقوقی در حوزه نهج البلاغه و همچنین برنامه‌های هنری و رسانه‌ای در سطح شهر و استان در راستای ترویج آموزه‌های نهج البلاغه است.

وی با اشاره به اینکه طرح‌های رسیده از شهرهای مختلف داوری می‌شود، خاطرنشان کرد: این مرحله به صورت ملی خواهد بود و در آن با دقت شاخص‌های از پیش تعیین شده مورد ارزیابی داوران قرار می‌گیرد.

مجیدی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای ترویج معارف قرآن و اهل بیت گفت: فعالیت‌های مردم و مؤسسات مردمی در این حوزه باید در معرض اطلاع رسانی گسترده قرار بگیرد تا مردم این تلاش‌ها را ببینند.