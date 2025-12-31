سال ۲۰۲۵ سالی خونین برای ارتش اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بر اساس این داده‌ها، در طول سال گذشته ۱۵۱ نظامی ارتش جان خود را از دست داده‌اند؛ ۹۱ نفر در مناطق جنگی، ۲۱ نفر بر اثر خودکشی، ۱۵ نفر به دلیل بیماری، ۱۸ نفر در حوادث رانندگی، یک نفر در حادثه سلاح و پنج نفر در شرایط دیگر.

به گفته «امیر بوحبوط» تحلیلگر نظامی وب‌سایت والا، سال ۲۰۲۵ برای ارتش اسرائیل «به‌طور ویژه سالی خونین» بوده است و بیشتر کشته‌ها مربوط به نبردهای غزه بوده‌اند.

جزئیات نشان می‌دهد که از میان ۹۱ کشته در مناطق جنگی، ۸۱ نفر در عملیات داخل غزه، پنج نفر در کرانه باختری، یک نفر در مرز سوریه، یک نفر از نیروهای مهندسی در مرز غزه، یک نفر بر اثر اصابت موشک‌های ایرانی در بئر السبع و دو نفر در عملیات گذرگاه النبی کشته شده‌اند.

همچنین در کنار تلفات جنگی، ده‌ها نفر نیز در شرایط غیرجنگی از جمله حوادث رانندگی و خودکشی جان باخته‌اند.

ارتش اسرائیل این آمار را «نگران‌کننده» توصیف کرده و از تلاش‌های مستمر برای کاهش پدیده خودکشی و تقویت حمایت روانی از سربازان خبر داده است.

تمرکز بر مسئله خودکشی

در سال ۲۰۲۵، ۲۱ سرباز در خدمت اجباری، دائمی و ذخیره دست به خودکشی زده‌اند؛ این رقم معادل ۱۴٪ کل کشته‌هاست. از میان آنان ۱۱ نفر نظامی، پنج نفر پشتیبان رزمی و پنج نفر در واحدهای پشتیبانی بودند. پنج نفر نیز در حال برخورداری از درمان روانی بودند.

در سال ۲۰۲۴ نیز ۲۱ مورد خودکشی در ارتش صهیونیستی ثبت شده بود و در سال ۲۰۲۲ (پیش از جنگ) نیز این رقم ۱۴ مورد بوده است.

ارتش رژیم اسرائیل اعلام کرده که موضوع خودکشی در مرکز توجه قرار دارد، برنامه‌های ستاد کل برای مقابله با آن به‌روزرسانی شده، کنفرانس‌ها برگزار شده و طرح‌هایی برای فرماندهان و یگان‌ها تدوین شده است.

در این ارتباط هر مورد خودکشی توسط پلیس نظامی بررسی می‌شود و نتایج به بخش نیروی انسانی ارتش ارائه می‌گردد تا بر اساس آن برنامه‌های پیشگیرانه طراحی شود.