راهبرد اقتصادی «فرصت»؛ کیفیت ارتباط با مخاطب رادیو چگونه بالا می رود؟

ناصر قوام‌پور گوینده شبکه رادیویی فرهنگ، درباره برنامه «فرصت» که هر شب ساعت ۲۱ از گروه جامعه و کتاب پخش می‌شود، به خبرنگار مهر گفت: این برنامه با نگاهی تحلیلی به نکات قانونی کسب‌وکار، مزیت استفاده از کالای ایرانی، روش‌های متنوع سرمایه‌گذاری و گفتگو با کارآفرینان برتر، تلاش دارد مخاطبان را با راهبردهای مؤثر برای ایجاد اشتغال، تولید موفق و توسعه پایدار کسب‌وکار آشنا کند.

قوام‌پور در ادامه به دیگر برنامه هایش اشاره و عنوان کرد: من گویندگی این برنامه را به‌صورت ثابت برعهده دارم و در کنار «فرصت» به‌صورت شیفتی در دیگر برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ نیز مثل «ققنوس» و «خیابان فرهنگ» حضور پیدا می‌کنم. «خیابان فرهنگ» یک برنامه صبحگاهی است که پنجشنبه‌ها روی آنتن می‌رود و در برخی قسمت‌ها اجرای آن را برعهده دارم.

این گوینده باسابقه رادیو در آستانه روز پدر درباره تاثیر تجربه پدر بودن بر فعالیت حرفه‌ای خود گفت: بدون تردید پدر بودن می‌تواند نگاه آدم را در روایت‌ها و اجرای برنامه‌ها تغییر دهد. وقتی سال‌ها با مسئولیت پدرانه زندگی می‌کنی، این تجربه ناخواسته وارد صدایت می‌شود و شیوه حرف زدنت را شکل می‌دهد.

قوام‌پور درباره نحوه اجرای خود اظهار کرد: هنگام اجرا، بارها خود را جای مخاطب می‌گذارم. گاهی آگاهانه از زاویه نگاه یک پدر با شنونده صحبت می‌کنم. این همدلی باعث می‌شود ارتباط عمیق‌تر شود و مخاطب احساس کند صدا از دل تجربه واقعی می‌آید، نه صرفاً از پشت میکروفن.

وی در پایان گفت: مکث، شنیدن و پرهیز از قضاوت شتاب‌زده، کیفیت ارتباط با مخاطب را بالا می‌برد، به‌ویژه در رادیو که رسانه اعتماد است.