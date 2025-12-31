مساجد میزبان ۳۵ گروه تبلیغی اعتکاف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد رحیمیصادق، مدیر مرکز مدیریت حوزههای علمیه استان تهران، در نشست خبری ستاد اعتکاف استان تهران، با اشاره به همزمانی این مناسبتها با میلاد باسعادت امیرالمؤمنین علی علیهالسلام و یومالله نهم دی، اظهار داشت: این ایام، یادآور معنویت، میثاق امت با ولایت و حماسهآفرینی ملت بزرگ ایران در دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی است.
وی با اشاره به تلاش همهجانبه دشمنان در مواجهه با ملت ایران افزود: دشمنان در جنگ سخت و بهویژه در یک جنگ ترکیبی و شناختی نابرابر، تمام ظرفیتهای اطلاعاتی و نظامی خود را برای شکستن اراده، مقاومت و بصیرت مردم ایران به میدان آوردند، اما در این مسیر با شکست سنگینی مواجه شدند.
مدیر مرکز مدیریت حوزههای علمیه تهران ادامه داد: امروز راهبرد اصلی دشمن، ایجاد اختلاف میان مردم و تضعیف معنویت، بصیرت و روحیه انقلابی جامعه است و تنها مسیر موفقیت آنها، ضربه زدن به این مؤلفههای اساسی در بستر جنگ نرم و شناختی است.
حجتالاسلام رحیمیصادق با تأکید بر جایگاه ویژه اعتکاف در شرایط کنونی تصریح کرد: هرچند اعتکاف در سالهای گذشته نیز از رویههای موفق و اثرگذار نظام و انقلاب بوده است، اما در شرایط فعلی، اعتکاف به یکی از بزرگترین و اثرگذارترین سنگرهای مقابله با دشمن در تقویت معنویت، بصیرت و روحیه انقلابی، بهویژه در میان جوانان و نوجوانان تبدیل شده است.
وی از آمادگی کامل حوزه علمیه استان تهران برای برگزاری هرچه باشکوهتر اعتکاف امسال خبر داد و گفت: ستاد اعتکاف استان تهران با رویکردی جدید، همراه با وحدت، انسجام و برنامهریزی منسجم، زمینه رشد کمی و کیفی این فریضه معنوی را فراهم کرده است.
مدیر مرکز مدیریت حوزههای علمیه استان تهران خاطرنشان کرد: مجموعه حوزه علمیه تهران شامل حدود ۱۵۰ مدرسه علمیه خواهران و برادران، ۱۵ هزار طلبه در حال تحصیل و بیش از ۲ هزار مبلغ فعال، بههمراه دهها گروه تبلیغی حوزوی و نیز ظرفیت فضلا و طلاب فعال در قم و سایر استانها، امسال بهطور کامل در خدمت برنامههای اعتکاف قرار دارند.
وی افزود: علاوه بر اعزام ۴۰۰ مبلغ به مساجد محل برگزاری اعتکاف، ۳۵ گروه تبلیغی حوزوی در مساجد بزرگ و مراکز دانشآموزی حضور خواهند داشت و حتی برخی مدارس علمیه مجاور مساجد نیز میزبان برنامههای اعتکاف هستند.
حجتالاسلام رحیمیصادق با اشاره به برگزاری دورههای آموزشی و توجیهی برای طلاب و مبلغان، اظهار داشت: حوزههای علمیه استان تهران، چه در بخش برادران و چه خواهران، با همه ظرفیت خود در خدمت جمعیت معتکف خواهند بود که به لطف الهی، بیش از ۷۰ درصد آنان را جوانان و نوجوانان تشکیل میدهند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: موج معنوی برخاسته از اعتکاف، موجب افزایش بصیرت اجتماعی و تقویت جبهه فرهنگی و معنوی جامعه در برابر دسیسهها و توطئههای نرم دشمنان خواهد شد.
رحیمی صادق گفت: در شرایطی که دشمن با همه توان در پی تضعیف اراده و روحیه انقلابی مردم ایران است اعتکاف به یکی از مهمترین سنگرهای مقابله باجنگ شناختی تبدیل شده است.
