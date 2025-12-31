به گزارش خبرنگار مهر، شعبانعلی رنگ‌ریز صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دادگستری بسطام با اشاره به اقدامات دستگاه قضاء در راستای برررسی وضعیت خدمات رسانی به مسافران در محورهای کوهستانی و برف‌گیر شهرستان شاهرود اظهار داشت: در پی بارش برف و بروز شرایط جوی نامساعد و یخبندان، با حضور میدانی و شبانه در محور شاهرود–آزادشهر، ضمن نظارت بر نحوه خدمات‌رسانی دستگاه‌های امدادی و اجرایی، بر صیانت از حقوق عامه و حُسن اجرای وظایف قانونی دستگاه‌های مسئول تأکید شد.

وی با اظهار اینکه در جریان این بازدید که در راستای برنامه جامع عملیاتی سالانه و در چارچوب سیاست‌های مورد تأکید ریاست قوه قضائیه و رئیس کل دادگستری استان سمنان در حوزه صیانت از حقوق عامه انجام شد، وضعیت ایمنی مسیر، روند تسهیل تردد وسایل نقلیه و عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسان را به‌صورت میدانی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

رئیس حوزه قضائی بخش بسطام با بیان اینکه صیانت از حقوق عامه یک وظیفه عملی و میدانی است، اظهار داشت: حضور میدانی دستگاه قضائی در کنار سایر دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، به‌ویژه در شرایط خاص، مصداق عملی صیانت از حقوق عامه و نظارت مؤثر بر حُسن اجرای وظایف قانونی دستگاه‌هاست.

وی افزود: در این بازدید، مشکل خاصی در روند خدمات‌رسانی مشاهده نشد و دستگاه‌های اجرایی، امدادی و انتظامی از جمله راهداری، پلیس راه و هلال احمر در حال ارائه خدمات مستمر و مناسب به مسافران و شهروندان بودند.

رئیس حوزه قضائی بسطام تصریح کرد: این بازدید میدانی، هم برای مردم اطمینان‌بخش است و هم برای مسئولان مربوطه نقش نظارتی و حمایتی دارد و موجب افزایش هماهنگی، پاسخگویی و ارتقای کیفیت خدمات می‌شود.

رنگ‌ریز همچنین با حضور در روستاهای قلعه‌نو خرقان و کلامو، از اقدامات انجام‌شده برای اسکان مسافران متأثر از بارش برف بازدید و ضمن گفت‌وگو با اعضای شورای اسلامی و دهیار روستا، از همکاری و آمادگی مدیریت محلی در خدمت‌رسانی به مسافران قدردانی کرد.

وی در پایان تأکید کرد: تأمین امنیت، سلامت و آرامش مسافران در محورهای مواصلاتی استان، به‌ویژه در شرایط جوی نامساعد و یخبندان، نیازمند حضور میدانی، هماهنگی عملیاتی و نظارت مستمر همه دستگاه‌های مسئول است و دستگاه قضائی استان در این مسیر در کنار سایر نهادها ایفای نقش خواهد کرد.

این بازدید با هدف نظارت بر حُسن اجرای مأموریت‌ها، ارتقای سطح آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی و صیانت عملی از حقوق عامه در محور شاهرود–آزادشهر انجام شد.