به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا فخری اظهار کرد: این لایروبی‌ها با توجه به حساسیت مدیریت سیلاب و رفع انسداد نقاط سیل خیز و بحرانی برای آب‌گذری ایمن سیلاب و همچنین کاهش مخاطرات انجام گرفت و نیروهای خدمات شهری مدیریت امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد با عزم و اهتمام ویژه، برای رفع موانع آب‌گذری اقدام‌های لازم را انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: لایروبی مسیل‌های سرپوشیده شهر قشم به‌ویژه در بافت قدیم این شهر نقش زیادی در پیشگیری از وقوع سیل و همچنین کاهش خسارات ناشی از سیلاب و آب‌گرفتگی معابر شهری دارد به همین دلیل با قوت این طرح در حال انجام است.

مدیر امور شهری و روستایی قشم توضیح داد: اگر مسیل‌ها و کانال‌های سرپوشیده شهر قشم پیش از ایام بارندگی اخیر و چهار موج بارشی که از روز سه‌شنبه (۲۵ آذرماه) آغاز و تا روز جمعه (۲۸ آذرماه) ادامه داشت و تقویت فعالیت سامانه بارشی روز یکشنبه (هفتم دی‌ماه) در سطح این جزیره که با آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن مسیل‌ها همراه بود با لایروبی‌های مستمر آماده نبودند بی‌شک شاهد بروز مشکلات بزرگی در سطح شهر بودیم.

فخری اضافه کرد: با کمک نیروهای انسانی و بازدیدهای روزانه از مسیل‌های سرپوشیده و رفع آب‌گرفتگی از کانال‌ها، وقوع سیلاب و احتمال خطر پذیری در شهر قشم تا حد قابل توجهی کنترل شده است.

وی گفت: در هر بارندگی مقدار رسوبات وارد شده در مسیل‌ها متفاوت بوده و بیشتر مسیل‌های سرپوشیده پس از هر بارندگی پاک‌سازی و نظافت می‌شود و مسیل‌هایی که دارای حوضچه هستند با خارج کردن رسوبات از حوضچه‌ها و مسیل‌های فاقد حوضچه با پاک‌سازی کل مسیر لایروبی می‌شوند.

مدیر امور شهری و روستایی قشم از شهروندان خواست از ریختن نخاله‌ها و ضایعات ساختمانی، تنه خشک درختان و شاخه‌ها و ظروف یک‌بار مصرف و دیگر زباله‌های خانگی در داخل مسیل‌ها و کانال‌ها خودداری کنند تا ضایعات در داخل حوضچه‌ها رسوب نکند و موجب گرفتگی جریان آب نشود.