  1. استانها
  2. تهران
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۱۰

۱۴ هزار نفر در اعتکاف ری ثبت‌نام کردند

۱۴ هزار نفر در اعتکاف ری ثبت‌نام کردند

ری- رئیس اداره تبلیغات اسلامی ری از ثبت‌نام نزدیک به ۱۴ هزار نفر برای حضور در مراسم اعتکاف ری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حامد احمدپور، بعد از ظهر پنجشنبه، از افزایش قابل توجه حضور جوانان و نوجوانان در مراسم معنوی اعتکاف خبر داد و گفت: اعتکاف فرصتی ارزشمند برای تربیت نسل جوان و نوجوانان عزیزمان است و خوشبختانه در چند سال اخیر تعداد معتکفین به‌ویژه در میان این گروه سنی دو تا سه برابر افزایش یافته است.

وی با اشاره به جزئیات برگزاری اعتکاف در شهرستان ری افزود: حدود ۷۵ مسجد در شهرستان برنامه‌های اعتکاف را برگزار می‌کنند که از این تعداد، ۳۲ مسجد مختص دانش‌آموزان دختر و پسر است. امسال نیز برنامه‌های اعتکاف خانوادگی، دانشجویی، ویژه آقایان و بانوان در سطح شهرستان برگزار خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ری با بیان اینکه تاکنون نزدیک به ۱۴ هزار نفر برای حضور در مراسم ثبت‌نام کرده‌اند، تصریح کرد: حدود ۶ هزار نفر از ثبت‌نام‌کنندگان دانش‌آموزان دختر و پسر هستند.

وی همچنین افزایش حضور نوجوانان و جوانان در اعتکاف را نشانه گرایش نسل جدید به معنویت و فعالیت‌های دینی دانست و تأکید کرد: این روند می‌تواند نقش مهمی در تقویت هویت دینی، انسجام اجتماعی و تربیت اخلاقی آنان ایفا کند.

کد خبر 6709605

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها