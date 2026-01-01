به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حامد احمدپور، بعد از ظهر پنجشنبه، از افزایش قابل توجه حضور جوانان و نوجوانان در مراسم معنوی اعتکاف خبر داد و گفت: اعتکاف فرصتی ارزشمند برای تربیت نسل جوان و نوجوانان عزیزمان است و خوشبختانه در چند سال اخیر تعداد معتکفین به‌ویژه در میان این گروه سنی دو تا سه برابر افزایش یافته است.

وی با اشاره به جزئیات برگزاری اعتکاف در شهرستان ری افزود: حدود ۷۵ مسجد در شهرستان برنامه‌های اعتکاف را برگزار می‌کنند که از این تعداد، ۳۲ مسجد مختص دانش‌آموزان دختر و پسر است. امسال نیز برنامه‌های اعتکاف خانوادگی، دانشجویی، ویژه آقایان و بانوان در سطح شهرستان برگزار خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ری با بیان اینکه تاکنون نزدیک به ۱۴ هزار نفر برای حضور در مراسم ثبت‌نام کرده‌اند، تصریح کرد: حدود ۶ هزار نفر از ثبت‌نام‌کنندگان دانش‌آموزان دختر و پسر هستند.

وی همچنین افزایش حضور نوجوانان و جوانان در اعتکاف را نشانه گرایش نسل جدید به معنویت و فعالیت‌های دینی دانست و تأکید کرد: این روند می‌تواند نقش مهمی در تقویت هویت دینی، انسجام اجتماعی و تربیت اخلاقی آنان ایفا کند.