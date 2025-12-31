مردم و بازاریان نسبت به سوءاستفاده دشمنان هوشیار باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایط حساس کنونی کشور، که مشکلات اقتصادی و معیشتی موجب نارضایتی برخی از بازاریان و شهروندان شده است، دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان یزد تأکید دارد: مطالبات به حق مردم و اصناف، از جمله کنترل تورم، ثبات بازار و بهبود وضعیت اقتصادی، باید مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با پیگیری فوری و مؤثر، به این خواسته‌های مشروع پاسخ دهند.

همزمان، با توجه به تلاش دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران، به ویژه رژیم صهیونیستی و دست‌نشانده‌های آن از جمله گروهک‌های تروریستی و عناصر ضدانقلاب، برای سوءاستفاده از هرگونه نارضایتی و هدایت آن به سمت ناامنی و تفرقه، شهروندان فهیم و هوشیار باید مراقب باشند تا اعتراضات و مطالبات اقتصادی آنها در دام پروپاگاندای رسانه‌ای دشمن قرار نگیرد. هرگونه انتشار محتوا، پست، تصویر یا مطلبی در فضای مجازی که به طور ناخواسته یا آگاهانه در راستای اهداف خصمانه دشمنان باشد، موجب تشویش اذهان عمومی گردد یا با اغتشاش و ناامنی همسو شود، با برخورد قاطع، سریع و قانونی مواجه خواهد شد.

مردم فهیم همواره نشان داده‌اند که در شرایط دشوار، با حفظ وحدت و هوشیاری، از امنیت ملی صیانت می‌کنند. توصیه می‌شود فعالان فضای مجازی، رسانه‌ها و شهروندان گرامی از تولید یا بازنشر محتوای مشکوک که امنیت روانی جامعه را هدف قرار می‌دهد، خودداری کنند و تنها به منابع رسمی اعتماد نمایند. رصد مستمر فضای مجازی ادامه دارد و بر اساس قوانین مربوطه، با اقدامات همسو با اهداف دشمن برخورد جدی خواهد شد.

دادستانی یزد از عموم مردم دعوت می‌کند در این شرایط حساس، مطالبات خود را از مجاری قانونی پیگیری کنند، هرگونه محتوای مشکوک را به مراجع قضائی یا ضابطین گزارش دهند و اجازه ندهند دشمنان و گروهک‌های تروریستی از نارضایتی‌های اقتصادی برای ایجاد التهاب سوءاستفاده کنند. دادستانی یزد مصمم است تا با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی خود و با جدیت از امنیت ملی و روانی جامعه صیانت نماید.