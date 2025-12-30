به گزارش خبرنگار مهر، در پی تشدید نوسانات اقتصادی و بروز برخی دغدغهها در حوزه کسبوکار، جمعی از تجار و بازاریان تبریز روز سهشنبه با انتشار بیانیهای، موضع صریح خود را نسبت به شیوه مطالبهگری و مرزبندی با جریانهای معاند اعلام کردند.
در این بیانیه با اشاره به مطالبات بحق فعالان اقتصادی آمده است: بازاریان تبریز همواره مطالبهگر بودهاند و مشکلات معیشتی و اقتصادی را با صدای بلند مطرح کردهاند، اما این مطالبات هرگز نباید دستاویزی برای سوءاستفاده جریانات سو و گروهکهای معاند قرار گیرد.
بازاریان تبریز با تأکید بر پایبندی به قانون و ضرورت حفظ امنیت فضای کسبوکار تصریح کردهاند: بازار دیرپای تبریز، سابقهای روشن در همراهی با انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر دشمنان این ملت دارد و بیدی نیست که با فضاسازیها و تحریکهای بیرونی بلرزد.
در ادامه این بیانیه آمده است: کسانی که در پوشش حمایت از مطالبات بازاریان، به دنبال ایجاد ناامنی و اخلال در نظم عمومی هستند، بدانند بازار تبریز میدان عرضاندام آنان نخواهد بود و فعالان اقتصادی این شهر هرگز در خدمت اهداف معاندان قرار نمیگیرند.
تجار و بازاریان تبریز همچنین با تأکید بر لزوم تمکین به قانون و تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، از مسئولان خواستهاند با اتخاذ تصمیمات کارشناسی و مؤثر، زمینه ثبات اقتصادی و بهبود شرایط کسبوکار را فراهم کنند.
در پایان این بیانیه، بازاریان تبریز ضمن اعلام مرزبندی شفاف خود با دشمنان نظام و ملت ایران، بر ادامه مطالبهگری قانونی، مسئولانه و به دور از هرگونه تنش و آشوب تأکید کردهاند.
