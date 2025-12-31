مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امروز ایستگاه بویین میاندشت با ثبت کمینه دمای ۱۸ درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان است، اظهار کرد: بامداد فردا پنجشنبه کمینه دمای هوا یک تا سه درجه در بیشتر مناطق استان افزایش می‌یابد اما همچنان دمای زیر صفر و سرما در بسیاری از مناطق وجود خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در ارتباط با کاهش دما هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۱۱ صادر شده است، گفت: بر اساس این هشدار از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه ۱۱ دی، دمای هوا کاهش محسوس بین هشت تا ۱۲ درجه سلسیوس دارد و شاهد یخبندان و یخ‌زدگی گسترده به ویژه در مناطق غربی و شرقی و جنوبی استان از جمله بویین میان دشت، چادگان، خوانسار، فریدن (داران)، دهاقان، شهرضا، فریدونشهر، گلپایگان، شاهین شهر و میمه، خور و بیابانک، چوپانان، نائین، اردستان، عسگران خواهیم بود.

به گفته کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان، تا اوایل هفته آینده آسمان استان به صورت صاف در برخی ساعات افزایش ابر و گاهی وزش باد و برای امروز و فردا به تدریج در مناطق مرکزی، صنعتی و شهر اصفهان افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

معتمدی اضافه کرد: روز جمعه نیز گذر امواج ناپایدار در مناطق غربی استان سبب بارش‌های پراکنده خواهد شد.

به گفته وی، بیشترین میانگین بارندگی شبانه روز گذشته در سطح استان از ایستگاه کاشان با ۲.۸ میلیمتر و اسلام آباد موگویی از توابع فریدونشهر با ۲.۵ میلیمتر بوده است.

کارشناس مسئول پیش‌بینی هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز طی ساعات پیش رو بین هفت درجه سلسیوس بالای صفر و سه درجه سلسیوس زیر صفر در نوسان است.