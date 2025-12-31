  1. استانها
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۵۹

ثبت دمای منفی ۱۳ درجه در تبریز؛ سرمای شدید آذربایجان‌شرقی ادامه دارد

تبریز- مدیر روابط عمومی هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: سرمای شدید و مه در استان تداوم دارد و تبریز در ۲۴ ساعت گذشته با دمای منفی ۱۳ درجه سردترین شهر استان بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین ابراهیمی روز چهارشنبه گفت: بررسی نقشه‌های هواشناسی و آخرین تصاویر ماهواره‌ای بیانگر حاکمیت جوی نسبتاً ناپایدار طی دو روز آینده در سطح استان است که با تداوم سرمای هوا همراه خواهد بود.

وی افزود: پدیده غالب در اکثر نواحی استان طی این مدت، مه رقیق خواهد بود و با توجه به وزش باد در ارتفاعات، مناطق کوهستانی و جاده‌های مواصلاتی، وقوع کولاک برف دور از انتظار نیست.

ابراهیمی با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، تبریز با ثبت دمای منفی ۱۳ درجه سانتی‌گراد سردترین شهر آذربایجان شرقی بوده است.

مدیر روابط عمومی اداره‌کل هواشناسی استان ادامه داد: از بعدازظهر روز پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه سامانه بارشی جدیدی وارد آذربایجان‌شرقی خواهد شد که بر اساس پیش‌بینی‌ها، بارش برف اکثر نواحی استان را دربرمی‌گیرد.

وی در خصوص وضعیت راه‌ها نیز تصریح کرد: تا روز پنجشنبه بارشی در محور تبریز–زنجان پیش‌بینی نمی‌شود، اما شهروندان و رانندگان برای اطلاع از آخرین وضعیت جاده‌ها با سامانه ۱۴۱ راهداری تماس بگیرند.

