زاهدی: دمای همدان به منفی ۱۳ درجه رسید

همدان-کارشناس هواشناسی استان همدان گفت: شب گذشته در برخی ایستگاه‌های استان از جمله همدان، رزن و فامنین دمای منفی ۱۳ درجه سانتی‌گراد به ثبت رسید که این سرمای شدید موقتی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله زاهدی صبح چهارشنبه با اشاره به افت محسوس دما در شب گذشته اظهار کرد: در پی استقرار موج سرما، کمینه دما در ایستگاه‌های هواشناسی رزن، شیرین‌سو، همدان، فامنین و گل‌تپه به منفی ۱۳ درجه سانتی‌گراد رسید و در مناطق جنوبی استان نیز دمای صبحگاهی تا منفی ۱۰ درجه ثبت شد.

وی با بیان اینکه این شرایط سرمایی موقتی است، افزود: از امروز چهارشنبه شاهد افزایش نسبی و حتی محسوس دمای روزانه و صبحگاهی در سطح استان خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی استان همدان ادامه داد: از امروز و با ورود یک ریزموج جوی به منطقه، افزایش تدریجی ابرها تا پایان هفته و یا اوایل صبح شنبه پیش‌بینی می‌شود و در برخی نقاط، به‌ویژه در دامنه ارتفاعات، بارش‌های پراکنده برف و باران خفیف محتمل است که احتمال وقوع آن‌ها در عصر و شب جمعه تا صبح شنبه بیشتر خواهد بود.

زاهدی تصریح کرد: از روز شنبه به بعد از شدت ناپایداری‌ها کاسته می‌شود و با توجه به سکون نسبی هوا، طی روزهای یکشنبه و چند روز پس از آن، افزایش غلظت آلاینده‌ها و در نتیجه شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس دور از انتظار نیست.

وی در پایان با اشاره به وضعیت دمایی همدان گفت: کمینه و بیشینه دمای شهر همدان طی ۲۴ ساعت گذشته به ترتیب منفی ۱۳ و منفی یک درجه سانتی‌گراد گزارش شده و روند افزایش نسبی دما تا پایان هفته در استان تداوم خواهد داشت.

