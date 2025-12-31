زاهدی: دمای همدان به منفی ۱۳ درجه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله زاهدی صبح چهارشنبه با اشاره به افت محسوس دما در شب گذشته اظهار کرد: در پی استقرار موج سرما، کمینه دما در ایستگاه‌های هواشناسی رزن، شیرین‌سو، همدان، فامنین و گل‌تپه به منفی ۱۳ درجه سانتی‌گراد رسید و در مناطق جنوبی استان نیز دمای صبحگاهی تا منفی ۱۰ درجه ثبت شد.

وی با بیان اینکه این شرایط سرمایی موقتی است، افزود: از امروز چهارشنبه شاهد افزایش نسبی و حتی محسوس دمای روزانه و صبحگاهی در سطح استان خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی استان همدان ادامه داد: از امروز و با ورود یک ریزموج جوی به منطقه، افزایش تدریجی ابرها تا پایان هفته و یا اوایل صبح شنبه پیش‌بینی می‌شود و در برخی نقاط، به‌ویژه در دامنه ارتفاعات، بارش‌های پراکنده برف و باران خفیف محتمل است که احتمال وقوع آن‌ها در عصر و شب جمعه تا صبح شنبه بیشتر خواهد بود.

زاهدی تصریح کرد: از روز شنبه به بعد از شدت ناپایداری‌ها کاسته می‌شود و با توجه به سکون نسبی هوا، طی روزهای یکشنبه و چند روز پس از آن، افزایش غلظت آلاینده‌ها و در نتیجه شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس دور از انتظار نیست.

وی در پایان با اشاره به وضعیت دمایی همدان گفت: کمینه و بیشینه دمای شهر همدان طی ۲۴ ساعت گذشته به ترتیب منفی ۱۳ و منفی یک درجه سانتی‌گراد گزارش شده و روند افزایش نسبی دما تا پایان هفته در استان تداوم خواهد داشت.