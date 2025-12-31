سفره بزرگ وقف برای بیش از ۱۳ هزار معتکف یزدی

حجت‌الاسلام والمسلمین ولی الله روان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه‌های معنوی گسترده‌ای هم‌زمان با فرارسیدن ماه مبارک رجب در مساجد و بقاع متبرکه اجرا می‌شود.

وی گفت: به فضل الهی امسال هم‌زمان با ماه پرفیض رجب، مراسم اعتکاف دانش‌آموزی در شمار زیادی از مساجد و بقاع متبرکه شاخص شهرستان یزد برگزار می‌شود.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان یزد ادامه داد: دانش‌آموزان و جوانان با حضور پرشور در این آئین‌های عبادی، روزهایی سرشار از معنویت را تجربه خواهند کرد.

وی افزود: یکی از شاخص‌ترین برنامه‌های امسال، اطعام و افطار بیش از ۱۳ هزار نفر از معتکفان و روزه‌داران در ۷۰ مسجد و امام‌زاده شهرستان است که به همت خیران گران‌قدر و از محل اجرای نیات واقفان نیک‌اندیش صورت می‌گیرد.

حجت الاسلام روان تصریح کرد: بخش عمده‌ای از موقوفات دارای نیت اطعام و کمک به اقشار نیازمند در ایام مذهبی است.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان یزد بیان کرد: اداره اوقاف شهرستان یزد با اهتمام جدی به تحقق نیات واقفان، تمام تلاش خود را برای اجرای دقیق اهداف واقفان در حوزه‌های مختلف اعم از اطعام مؤمنان، برگزاری مراسم دینی، حمایت از علم و دانش، سلامت و خدمات اجتماعی به‌کار گرفته است.

وی در پایان از همکاری و همراهی رسانه‌ها، به‌ویژه مرکز صداوسیمای استان یزد، در پوشش خبری و انعکاس جلوه‌های معنوی این برنامه‌ها قدردانی کرد.

روان گفت: انعکاس ارزش‌های دینی و جلوه‌های زیبای همدلی مردم، نقشی اساسی در نهادینه‌سازی فرهنگ وقف و معنویت در جامعه دارد.