بیش از ۶۵ هزار معتکف در استان تهران؛ روایت یک حضور گسترده معنوی

خبرگزاری مهر، گروه استانها: در استان تهران، همزمان با فرا رسیدن ماه رجب و ایام البیض، سنت دیرپای اعتکاف با استقبال گستردهای از سوی جوانان، خانوادهها و نوجوانان از شب گذشته آغاز شد، مراسمی که در دهههای اخیر رنگ و بوی ویژهای در معنویت اجتماعی تهران یافته است و بیش از صرفاً یک آئین عبادی، فرصتی برای انسجام فرهنگی و بازخوانی نقش مسجد در زندگی شهری به شمار میرود.
طبق گزارشهای رسمی، صدها مسجد در شهرستانهای مختلف این استان میزبان معتکفین شدهاند و تنوع برنامهها از اعتکاف عمومی تا فعالیتهای خانوادگی و دانشآموزی را در بر میگیرد.
تهران؛ عرصه گسترده معنویت و حضور جوانان
در سال جاری، بر اساس اعلام مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران، بیش از ۴۵ هزار نفر در برنامههای اعتکاف ثبتنام کردهاند؛ آماری که نشاندهنده رشد چشمگیر حضور مردم در این آئین معنوی است.
مراسم در شاخههای مختلف برگزار شده است، از جمله اعتکاف عمومی، اعتکاف دانشآموزی و دانشجویی، اعتکاف خانوادگی و برنامههای ویژه نوجوانان که گویای علاقهمندی نسل جوان به این تجربه معنوی است.
حجتالاسلام منصور باقربیک تبریزی، مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر این استقبال گسترده را نشانهای از ظرفیت معنوی جامعه دانست و افزود: اعتکاف فرصتی بیبدیل برای بازگشت به خویشتن و تمرکز بر امور معنوی است؛ جوانان و نوجوانان بیش از هر زمان دیگری در این مراسم شرکت میکنند تا از دغدغههای روزمره فاصله گیرند و در فضای مسجد و دعا، آرامش بیابند.
نقش مساجد در شهرستانها: از دماوند تا شهریار
در شهرستان دماوند، با توجه به بافت مذهبی و جمعیت جوان، اعتکاف برای نخستین بار در چند سال اخیر به شکل منسجمتری برگزار شد و جمعیت قابل توجهی از دانشآموزان و خانوادهها در آن حضور یافتند، مساجد محلههای مختلف بهویژه در بخش مرکزی و رودهن، میزبان بیش از دو هزار و ۵۰۰ معتکف از طیفهای سنی مختلف بودند که این نشاندهنده رشد حضور معنوی است.
در فیروزکوه نیز با وجود جمعیت کمتر نسبت به پایتخت، روحیه معنوی بسیار برجسته است، حدود ۱۸ مسجد در نقاط شهری و روستایی میزبان معتکفان بودند و استقبال قابل توجه خانوادهها، بهویژه در اعتکاف خانوادگی و دانشآموزی، چشمگیر بود.
در پردیس که جمعیت جوان بیشتری دارد، اعتکاف در ۱۸ مسجد آغاز شد، که نسبت به سال قبل رشد داشته است، این افزایش تعداد مساجد میزبان نشاندهنده تعامل بیشتر جامعه محلی با برنامههای معنوی و تلاش برای پیوند نسل نو با سنتهای دینی است.
در جنوب شرق استان تهران، ورامین با بیش از ۵۵ مسجد برای اعتکاف شهری و روستایی، میزبان حدود چهار هزار و ۵۰۰ معتکف بود. مسئول تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری آئین معنوی اعتکاف در ۵۵ مسجد شهری و روستایی ورامین خبر داد و گفت: این آئین در قالب اعتکافهای دانشآموزی، فرهنگیان، خانوادگی و عمومی در حال برگزاری است.
عبدالرحیمی در ادامه با اشاره به آمادگی کامل مساجد برای برگزاری اعتکاف اظهار کرد: اعتکاف امسال بهصورت معنوی و پربرکت در ۵۵ مسجد شهرستان ورامین شامل بخش مرکزی و بخش جوادآباد برگزار میشود که از این تعداد، حدود ۲۵ مسجد میزبان اعتکاف دانشآموزی هستند.
پاکدشت هم با ۲۳ مسجد فعال، از دیگر شهرستانهایی بود که جمعیت قابل توجهی را جذب کرد؛ آمار حاکی از حضور حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر در مراسم اعتکاف در این شهرستان است.
در ملارد، مشارکت اجتماعی در اعتکاف با حضور حدود سه هزار نفر نشان از رشد قابل توجهی دارد. مسئول تبلیغات اسلامی ملارد نیز به خبرنگار مهر گفت: مساجد این شهرستان، بهویژه در بخشهای غربی، برنامههای متنوعی از جمله اعتکاف مادر و دختری، دانشآموزی و خانوادهمحور برگزار کردند که با استقبال خوبی روبهرو شد.
در اسلامشهر، با بیش از شش هزار معتکف ثبتشده، این مراسم در حدود ۲۴ مسجد در بخشهای مختلف شهری برگزار شد و حضور گسترده جوانان و فعالان محلی در فضای معنوی مسجد دیده شد.
در شهریار نیز حدود ۶۰ مسجد میزبان مراسم بودند که ترکیبی از اعتکاف عمومی، خانوادگی، دانشآموزی و مادر و پدر و پسری را در بر میگرفت؛ مسئول تبلیغات اسلامی شهریار به خبرنگار مهر گفت: این تنوع موجب شده است که افراد با انگیزههای متفاوت در مراسم حضور یابند و از برکات معنوی آن بهرهمند شوند.
تنوع مراسم و سنجش استقبال
آنطور که مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران اشاره کرده است، مراسم اعتکاف در این استان تنها به عبادت فردی محدود نمانده و در قالبهای مختلفی نظیر «اعتکاف نوجوانان»، «اعتکاف دانشآموزی دختران و پسران»، «اعتکاف دانشجویی» و برنامههای خانوادهمحور برگزار شده است؛ این تنوع به معنی تلاش برای پاسخ به نیازهای معنوی طیفهای مختلف جمعیتی است و نشان میدهد که آئین اعتکاف فراتر از تنها برگزاری نماز و دعا تلقی میشود.
در ری نیز بیش از شش هزار نفر معتکف ثبتنام کرده بودند که در چندین مسجد در نقاط مختلف این شهرستان گرد هم آمدهاند، مسئول تبلیغات اسلامی ری به خبرنگار مهر گفت: برگزاری اعتکاف در مساجد متنوع شهر، فرصت و مباحث معنوی متفاوتی را برای معتکفان فراهم کرده است.
در قدس، مراسم در چندین مسجد برگزار شد که علاوه بر اعتکاف عمومی، برنامههای ویژه دانشآموزی هم طراحی شده بود؛ این ترکیب برنامهها باعث شده است که افراد در هر سن و با هر علایقی، بتوانند حضور مؤثر در این آئین معنوی داشته باشند.
تمام این مراسم در حالی برگزار شد که ستاد اعتکاف استان تهران، با همکاری تبلیغات اسلامی و مرکز رسیدگی به امور مساجد، نسبت به هماهنگیهای لازم برای گروهبندی معتکفان، تأمین امکانات اولیه و رعایت نظم برنامهها اقدام کرده بود. مسئولیتهایی مانند ارائه مواد فرهنگی، تنظیم برنامههای قرآنی و سخنرانیهای هدایتگرانه نیز توسط روحانیان محلی انجام شد تا معتکفان در کنار مناجات، از فضای عمیقتر معنوی بهرهمند شوند.
حجتالاسلام باقربیک تبریزی در پایان با اشاره به نقش اعتکاف در «بازآفرینی رابطه انسان با معنویت» گفت: این مراسم نه تنها یک آئین عبادی است، بلکه فرصتی است برای بازتعریف نقش مسجد در زندگی شهروندان و پیوند جامعه با ارزشهای فرهنگی–دینی.
