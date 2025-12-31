  1. استانها
  2. تهران
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۲۲

تاجیک: واقعه ۱۰ دی، روز خونین رژیم پهلوی در ورامین بود

ورامین- رئیس میراث فرهنگی ورامین، واقعه ۱۰ دی ۵۷ را روزی خونین در تاریخ شهر خواند که اعتراض مردم با تیراندازی ماموران پهلوی به خاک و خون کشیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تاجیک، پیش از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران با اشاره به واقعه ۱۰ دی ۵۷، گفت: این روز، روز سیاه و خونین رژیم پهلوی در ورامین بود.

وی افزود: مردم ورامین از ابتدای سال ۵۷ با برگزاری تظاهرات و مجالس سخنرانی، حمایت خود را از نهضت امام خمینی (ره) اعلام کردند و اعتراضات روزافزون آنان علیه رژیم پهلوی شدت یافت.

تاجیک در تشریح رخداد روز ۱۰ دی ۵۷ توضیح داد: جوانان انقلابی با آتش زدن لاستیک، برای راهپیمایی آماده شدند، در خیابان شهدا، برخورد مأموران شهربانی با مردم منجر به تیراندازی و شهادت حسن کریمی، مسعود میرزایی و محمدحسین شیرازی شد و بیش از ۱۵ نفر نیز مجروح شدند.

رئیس میراث فرهنگی ورامین ادامه داد: پیکر شهدا با همراهی مردم به مکان‌های امن منتقل شد تا از دستگیری توسط نیروهای ساواک جلوگیری شود. این واقعه نشان‌دهنده شجاعت و ایستادگی مردم ورامین در مسیر انقلاب بود.

وی در پایان یادآور شد: اگرچه ۴۲ روز بعد انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، اما داغ آن روزها هنوز در دل مردم ورامین تازه است.

