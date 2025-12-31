تاجیک: واقعه ۱۰ دی، روز خونین رژیم پهلوی در ورامین بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تاجیک، پیش از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران با اشاره به واقعه ۱۰ دی ۵۷، گفت: این روز، روز سیاه و خونین رژیم پهلوی در ورامین بود.

وی افزود: مردم ورامین از ابتدای سال ۵۷ با برگزاری تظاهرات و مجالس سخنرانی، حمایت خود را از نهضت امام خمینی (ره) اعلام کردند و اعتراضات روزافزون آنان علیه رژیم پهلوی شدت یافت.

تاجیک در تشریح رخداد روز ۱۰ دی ۵۷ توضیح داد: جوانان انقلابی با آتش زدن لاستیک، برای راهپیمایی آماده شدند، در خیابان شهدا، برخورد مأموران شهربانی با مردم منجر به تیراندازی و شهادت حسن کریمی، مسعود میرزایی و محمدحسین شیرازی شد و بیش از ۱۵ نفر نیز مجروح شدند.

رئیس میراث فرهنگی ورامین ادامه داد: پیکر شهدا با همراهی مردم به مکان‌های امن منتقل شد تا از دستگیری توسط نیروهای ساواک جلوگیری شود. این واقعه نشان‌دهنده شجاعت و ایستادگی مردم ورامین در مسیر انقلاب بود.

وی در پایان یادآور شد: اگرچه ۴۲ روز بعد انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، اما داغ آن روزها هنوز در دل مردم ورامین تازه است.