به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار محسن سهیل با اشاره به برنامهریزیهای صورتگرفته برای اعزام راهیان مکتب به استان کرمان، اظهار کرد: انشاءالله در آستانه سالگرد شهادت سردار دلها، اعزامهایی را در قالب راهیان مکتب شهید سلیمانی به استان کرمان خواهیم داشت.
مسئول سازمان اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه امام رضا علیهالسلام افزود: تا این لحظه بالغ بر ۱۸۵۰ نفر برای حضور در این مراسم اعلام آمادگی و ثبت نام کردهاند و قرار است در این برنامه معنوی و فرهنگی تشریففرما شوند.
وی با اشاره به هماهنگیهای اجرایی این اعزامها بیان کرد: جلسات قرارگاهی در سطح استان و همچنین در سطح کمیتههای فرعی برگزار شده و هماهنگیهای لازم در این زمینه انجام گرفته است.
سهیل ادامه داد: تلاش شده زائران از خدمات اسکان و تغذیه رایگان در کرمان بهرهمند شوند.
مسئول سازمان اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه امام رضا علیهالسلام با تأکید بر بعد معنوی این سفر گفت: امیدواریم انشاءالله این عزیزان به سلامت عازم این سفر معنوی شوند و با سلامتی کامل به شهرهای خود بازگردند.
