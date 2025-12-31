  1. استانها
حدود ۲ هزار زائر خراسانی به زیارت سردار دلها مشرف می‌شوند 

مشهد- مسئول سازمان اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه امام رضا علیه‌السلام از شرکت حدود ۲ هزار نفر در اردوی راهیان مکتب شهید سلیمانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار محسن سهیل با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای اعزام راهیان مکتب به استان کرمان، اظهار کرد: ان‌شاءالله در آستانه سالگرد شهادت سردار دل‌ها، اعزام‌هایی را در قالب راهیان مکتب شهید سلیمانی به استان کرمان خواهیم داشت.

مسئول سازمان اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه امام رضا علیه‌السلام افزود: تا این لحظه بالغ بر ۱۸۵۰ نفر برای حضور در این مراسم اعلام آمادگی و ثبت نام کرده‌اند و قرار است در این برنامه معنوی و فرهنگی تشریف‌فرما شوند.

وی با اشاره به هماهنگی‌های اجرایی این اعزام‌ها بیان کرد: جلسات قرارگاهی در سطح استان و همچنین در سطح کمیته‌های فرعی برگزار شده و هماهنگی‌های لازم در این زمینه انجام گرفته است.

سهیل ادامه داد: تلاش شده زائران از خدمات اسکان و تغذیه رایگان در کرمان بهره‌مند شوند.

مسئول سازمان اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه امام رضا علیه‌السلام با تأکید بر بعد معنوی این سفر گفت: امیدواریم ان‌شاءالله این عزیزان به سلامت عازم این سفر معنوی شوند و با سلامتی کامل به شهرهای خود بازگردند.

