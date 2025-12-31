به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه امروز رئیسجمهوری همچنان بر شنیدن صدای مردم برای حل مشکلات تاکید کرد.
وی افزود: همانطور که قبلاً گفتیم اعتراضات را به رسمیت میشناسیم. میدانیم فشار اقتصادی مردم را تحت آزار قرار داده است و همه تلاش خود را برای بهبود این وضعیت به کار میگیریم.
سخنگوی دولت همچنین از تصویب کلیات آئیننامه تضمین امنیت غذایی و معیشت مردم خبر داد.
مهاجرانی در خصوص انتخاب آقای همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، گفت: قبل از آقای همتی پشت تریبون قرار گرفتند و فرآیندی که برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی بود را توضیح دادند. در واقع با دریافت لیستی از افرادی که پیشنهاد شده بود، نظر داده شد.
وی افزود: محور اساسی و مدیریت معترضی بانکها جز برنامههای اساسی ایشان بود که البته برای هر کدام از اینها باید عرض بکنم که در مورد کنترل نرخ ارز از طریق برچیدن فساد ارز، چند راهکار ایشان است.
وی ادامه داد: در مورد تراز بانکها از طریق جلوگیری از رشد اضافهبرداشت بانکها جز موضوعات است.
سخنگوی دولت اظهار کرد: حضور رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق اصناف در جلسه دولت در راستای پیگیری مطالباتی که بخش خصوصی و اصناف دارند و در امتداد موضوعاتی است که در طول چند روز گذشته شاهد ناآرامیها در کشور بودیم، بود.
وی ادامه داد: این دو نفر برای موضوعات اقتصادی در دولت حضور پیدا کردند و موضوعات را مطرح کردند. همچنین در روز گذشته آقای رئیسجمهور با فعالان اصناف و اتاق بازرگانی جلسهای، در راستای حل مسائل این عزیزان داشتند.
مهاجرانی عنوان کرد: حجم زیادی از مشکلات برمیگردد به ناهماهنگیهایی که در بخش دولت وجود دارد. گزارشی از آنچه که در سطح جامعه اتفاق افتاده داده شد و رئیسجمهور همچنان تأکید بر حفظ گفتگو و تعامل با مردم و شنیدن صدای مردم در راستای حل مسائل مردم دارند.
وی ادامه داد: تأکید بر این بود که طبیعتاً همچنان که قبل عرض شد، اعتراض را به رسمیت میشناسیم و میدانیم که طبیعتاً فشار اقتصادی وجود دارد و این موضوع را از مسائل سیاسی جدا میکنند.
مهاجرانی گفت: در راستای معیشت و حفظ تولید و اشتغال، کلیات آئین نامه اجرایی تضمین امنیت غذایی و معیشت مردم به تصویب رسید و بنا شد که با توجه، حضور وزرای محترم که در این زمینه دی مدخل هستند، باعث میشود موضوعات به صورت دقیقتر جمعبندی شود و شیوه اجرایی آن انشاءالله به صورت کامل به خدمت مردم در دولت ارائه شود.
مهاجرانی در خصوص دهک بندیهای انجام گرفته در سطح جامعه و احتمال بازبینی آنها اظهار کرد: در معاونت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مرکزی برای بررسی تخصصی دهمها وجود دارد. هر سه ماه یکبار دهکها را بازبینی میکنند و طبیعتاً برخی از اوقات افراد داراییهایی داشته باشند که بقیه از آنها خبر نداشته باشند ولی در عین حال سامانه فعالی با نام حمایت وجود دارد که افراد میتوانند پیگیریهای لازم را در این خصوص انجام دهند.
