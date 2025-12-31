واگذاری ۵۳ چاه آب شرب شهرداری در ازای تحویل پساب

به‌گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه جلسه امروز هیئت وزیران در جمع خبرنگاران، گفت: در تهران ۵۳ چاه آب که قابلیت شرب دارد، این ۵۳ چاهی که قابلیت شرب دارد را ما بنا شد به وزارت نیرو بدهیم و در واقع میزان ۱۶۴۰ هکتار فضای سبز تهران از این ۵۳ حلقه شرب می‌شود.

وی افزود: قرار شد اینها را به وزارت نیرو بدهیم و پساب به ما بدهند و تا وقتی هم که پساب داده نشده، اولویت شرب با فضای سبز باشد، چون میزان آبی که در واقع می‌دهد یک درصد نیاز تهران در حداکثر خودش است.

زاکانی ادامه داد: ما صورت‌جلسه اعلام کردیم که ۲۱ چاه را در اولویت اول واگذار و تقدیم وزارت نیرو کنیم، با این عنوان که در واقع باید چاه‌ها تعلق به وزارت نیرو بگیرد، اما هنوز از ما تحویل نگرفته‌اند.