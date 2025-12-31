  1. سیاست
  2. دولت
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۰۴

واگذاری ۵۳ چاه آب شرب شهرداری در ازای تحویل پساب

واگذاری ۵۳ چاه آب شرب شهرداری در ازای تحویل پساب

شهردار تهران از واگذاری ۵۳ چاه آب شرب شهرداری در ازای تحویل پساب خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه جلسه امروز هیئت وزیران در جمع خبرنگاران، گفت: در تهران ۵۳ چاه آب که قابلیت شرب دارد، این ۵۳ چاهی که قابلیت شرب دارد را ما بنا شد به وزارت نیرو بدهیم و در واقع میزان ۱۶۴۰ هکتار فضای سبز تهران از این ۵۳ حلقه شرب می‌شود.

وی افزود: قرار شد اینها را به وزارت نیرو بدهیم و پساب به ما بدهند و تا وقتی هم که پساب داده نشده، اولویت شرب با فضای سبز باشد، چون میزان آبی که در واقع می‌دهد یک درصد نیاز تهران در حداکثر خودش است.

زاکانی ادامه داد: ما صورت‌جلسه اعلام کردیم که ۲۱ چاه را در اولویت اول واگذار و تقدیم وزارت نیرو کنیم، با این عنوان که در واقع باید چاه‌ها تعلق به وزارت نیرو بگیرد، اما هنوز از ما تحویل نگرفته‌اند.

کد خبر 6708700

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها