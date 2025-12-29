به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۴ همایش «هم‌اندیشی دفاع مردم‌پایه با محوریت خانواده» که در تالار شیخ صدوق حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد.

علیرضا زاکانی شهردار تهران ضمن تحلیل راهبردی از شرایط منطقه و نقشه‌های دشمن، جنگ ۱۲ روزه را نمادی از پیروزی وحدت و ایمان ملت ایران دانست.

زاکانی با اشاره به محاسبات دشمن در تقابل با ملت ایران گفت: دشمن امروز وقتی خواسته‌های راهبردی خود را در نبرد با ایران محاسبه می‌کند، با انبوهی از نقاط منفی روبرو است. ممکن است گزافه‌گویی کند، اما هر چه بیان می‌کند، نشان از شکست راهبردی و عملیاتی آنها دارد. آنها دچار اضطرار شده‌اند.

شهردار تهران با اشاره به نقش رهبری، ملت و نیروهای مسلح در پیروزی جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: وقتی گروهی قلیل در راه حق ایستادگی می‌کنند، دنیا با تمام توان تکنولوژیک و نظامی خود نمی‌تواند بر آنها چیره شود. آنها همه امکانات خود را به میدان آوردند، اما موفق نشدند، چون در این سوی میدان، ایمان، عشق و مسئولیت‌پذیری نیروهای مسلح ما بود.

وی جنگ ۱۲ روزه را «آینه‌ای» خواند که نشان داد در سایه وحدت، ملت ایران شکست‌ناپذیر است و افزود: دشمن پس از شکست در جنگ، ادعای خود را از «من حمله می‌کنم تا شما شورش کنید» به «شما شورش کنید تا من حمله کنم» تغییر داده است. این خواست امروز دشمن است.

زاکانی با اشاره به تأثیر مشکلات معیشتی بر امنیت ملی گفت: ناترازی‌ها، ما را به سمتی می‌برد که مردم روزانه با مشکلات فزاینده اقتصادی مواجه می‌شوند. این موضوع، امید دشمن را افزون و آنان را در تقابل با ایران جری می‌کند.

شهردار تهران سپس با برجسته‌سازی نقش مسئولان در حل مشکلات کشور تأکید کرد: مسئولان باید دین خود را نسبت به تعهد مردم در جنگ ۱۲ روزه، با انسجام ادا کنند. مردم و مسئولان باید منسجم باشند. مسئولان باید زیر بار کار بروند و از صحنه فرار نکنند. با هر سلیقه‌ای، در مقابل دشمن باید ید واحدی باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود پیام نهم دی را «انسجام در مقابل دشمن» خواند و گفت: امروز همه قوا، نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها و تمام مجموعه‌های حاکمیتی باید دست به دست هم دهند تا به مردم خدمت کنند. وضع نابسامان، قابل سامان است در این مسیر اولین وظیفه مسئولان، انسجام، اتحاد برای خدمت و حمایت از پیشرفت و آبادانی ایران اسلامی است.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان با اشاره به نقش محوری خانواده در جامعه اظهار داشت: اولین و زنده‌ترین سلول جامعه، خانواده است. مسئولان باید با دقت و به دور از نوسانات، به معیشت، سلامت و رفاه خانواده‌ها توجه کنند. این امر تنها با همکاری همه نهادها ممکن است.

زاکانی از اعلام آمادگی شهرداری برای مشارکت با دولت در حل مشکلات ملی خبر داد و افزود: چهار ماه پیش در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، شهرداری تهران آمادگی خود را برای مشارکت در حوزه‌هایی مانند معیشت، آب، برق و شش حوزه دیگر اعلام کرد. حتی وقتی در دولت پرسیده شد آیا امکانات مالی برای مدیریت این موارد را داریم؟ در پاسخ گفتم حل مشکلات اراده می‌خواهد، همان‌گونه که در جنگ، همه چیز از درون اراده جمعی می‌جوشید.

وی در پایان با گرامیداشت سالگرد راهپیمایی «نهم دی ماه ۱۳۸۸»، گفت: نهم دی که یوم‌الله است، ما را به وحدت، خدمت، پیشرفت و آبادانی فرامی‌خواند تا دین خود را به اسلام، به رهبری و به مردم خوبمان ادا کنیم. دشمن برای ضربه زدن به ایران دوباره کمین کرده است. در چنین شرایطی ما باید بر مدار خود بایستیم. بزرگترین آزمون امروز، آزمون مسئولان در خدمت به مردم، همیاری برای پیشرفت و ایجاد امید در جامعه، در تبعیت از ولی و ارتقای خدمت‌رسانی است.