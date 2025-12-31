مرکز آمار فلسطین: جمعیت غزه ۱۰ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، مرکز آمار فلسطین امروز اعلام کرد که جمعیت نوار غزه طی دو سال ۱۰.۶ درصد کاهش یافته است.
گزارش جامع مرکز آمار فلسطین درباره وضعیت فلسطینیان در پایان سال ۲۰۲۵ نشان داد که شاخصهای آماری فاجعه انسانی و جمعیتی واقعی را با تأثیرات بلندمدت بر ثبات جمعیتی و توسعه منعکس میکند.
بر اساس دادههای وزارت بهداشت، تعداد شهدا در فلسطین از زمان آغاز تجاوز اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به بیش از ۷۲ هزار نفر رسیده است که ۹۸ درصد آنها در نوار غزه بودهاند. این بالاترین آمار شهدا در تاریخ تجاوز اشغالگران صهیونیست علیه مردم فلسطین است.
از مجموع ۲.۲ میلیون نفری که قبل از تجاوز در نوار غزه زندگی میکردند، حدود ۱۰۰ هزار فلسطینی از زمان آغاز تجاوز مجبور به ترک غزه شدهاند و حدود دو میلیون نفر از خانههای خود آواره شدهاند.
این تلفات انسانی و کوچ اجباری مستقیماً بر حجم جمعیت تأثیر گذاشته است، زیرا برآوردهای جمعیتی نشان میدهد که جمعیت کشور فلسطین در پایان سال ۲۰۲۵ به حدود ۵.۵۶ میلیون نفر رسیده است که ۳.۴۳ میلیون نفر آن در کرانه باختری هستند.
در مقابل، نوار غزه شاهد کاهش شدید و بیسابقه جمعیت به میزان حدود ۲۵۴ هزار نفر بوده است، که معادل کاهش ۱۰.۶ درصد در مقایسه با برآوردهای جمعیتی قبل از تجاوز است. جمعیت غزه در حال حاضر ۲.۱۳ میلیون نفر است.
بر اساس گزارش مرکز آمار فلسطین، تا پایان سال ۲۰۲۵، برآورد جمعیت فلسطینیان در جهان حدود ۱۵.۴۹ میلیون نفر بوده است که از این تعداد ۵.۵۶ میلیون نفر در کشور فلسطین زندگی میکنند که حدود ۱.۸۶ میلیون نفر از آنها در سرزمینهای سال ۱۹۴۸ ساکن هستند.
تخریب تقریباً کامل سیستم بهداشتی و آموزشی در نوار غزه
تجاوز اشغالگران به نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ منجر به فروپاشی تقریباً کامل سیستم مراقبتهای بهداشتی شده است. بر اساس دادههای سازمان جهانی بهداشت، حدود ۹۴ درصد از مراکز مراقبتهای بهداشتی و بیمارستانها در نوار غزه آسیب دیده یا تخریب شدهاند و تنها ۱۹ بیمارستان از ۳۶ بیمارستان به صورت جزئی و با ظرفیت عملیاتی بسیار محدود فعالیت میکنند. کمبود شدید داروها و تجهیزات پزشکی، فرسودگی کادر درمانی و قطع مکرر سوخت لازم برای راهاندازی ژنراتورهای برقْ از دیگر معضلات حوزه بهداشت در غزه است.
اطلاعات وزارت بهداشت پیامدهای انسانی بسیار خطرناکی را نشان میدهد؛ حدود ۶۰ هزار زن باردار در نوار غزه به دلیل عدم یا محدودیت خدمات مراقبتهای بهداشتی در معرض خطرات جدی سلامتی قرار دارند.
همچنین بیش از ۷۰ درصد از ساکنان غزه به آب آشامیدنی آلوده یا ناامن وابسته هستند. دادهها نشان میدهد که ۹۶ درصد از خانوادهها از ناامنی در منابع آبی رنج میبرند.
بخش آموزش در غزه دچار تخریب بیسابقهای شده است. بیش از ۱۷۹ مدرسه دولتی به طور کامل تخریب شدند و ۲۱۸ مدرسه مورد بمباران یا تخریب قرار گرفتند.
