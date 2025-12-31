به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش حماس با انتشار بیانیهای به مناسبت روز وفاداری به خبرنگاران فلسطینی اعلام کرد که نقش و تأثیرگذاری این خبرنگاران عمیقتر از گلولههای اشغالگران است و جنایتهای رژیم صهیونیستی هرگز قادر به خاموش کردن صدای حقیقت نیست.
در بیانیه حماس آمده است که روز وفاداری به خبرنگاران فلسطینی در شرایطی است که نوار غزه طی دو سال گذشته هدف نسلکشی ویرانگر قرار گرفته و در حملات صهیونیستها به غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۲۵۷ خبرنگار فلسطینی به شهادت رسیدهاند.
حماس تاکید کرد این آمار، ماهیت رژیم صهیونیستی را به عنوان خطرناکترین دشمن آزادی رسانه و خبرنگاران آشکار میسازد؛ چرا که خبرنگاران، روایت واقعی جنایتها و کشتارها را به جهان مخابره کرده و پرده از دروغپردازی و تبلیغات سیاه رسانهای دشمن برداشتهاند.
این جنبش با یادآوری اینکه ۳۱ دسامبر از سال ۲۰۱۰ به ابتکار دولت فلسطین در غزه به عنوان روز وفاداری به خبرنگار فلسطینی نامگذاری شده است، این مناسبت را زمینهای برای قدردانی از تلاشها و فداکاریهای خبرنگارانی دانست که در مسیر انتقال حقیقت و تثبیت روایت فلسطینی ایستادهاند.
حماس در ادامه بیانیه، ضمن ادای احترام به شهدای رسانه و حقیقت، برای مجروحان شفای عاجل و برای خبرنگاران بازداشت شده آرزوی آزادی نمود و از نهادهای حقوق بشری و انسانی خواست به افشای جنایتهای رژیم صهیونیستی علیه خبرنگاران ادامه دهند و برای محاکمه عاملان این جنایتها در دادگاههای بینالمللی اقدام فوری انجام دهند.
این جنبش همچنین از رسانهها و مؤسسات خبری جهان خواست به اصول حرفهایِ بیطرفی، امانتداری و صداقت پایبند بمانند و از بازنشر روایتهای گمراه کننده و دروغین رسانههای صهیونیستی درباره آنچه در غزه و فلسطین میگذرد، پرهیز کنند.
نظر شما