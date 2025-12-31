امدادرسانی هلال احمر کردستان به پنج هزار نفر حادثه دیده در برف و کولاک

به گزارش خبرنگار مهر، پیام جلالی ظهر چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران رسانههای کردستان از امدادرسانی شبانهروزی تیمهای عملیاتی جمعیت هلال احمر کردستان طی ۷۲ ساعت گذشته در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.
وی اعلام کرد: در پی وقوع برف و کولاک شدید، بیش از پنج هزار نفر حادثهدیده خدمات امدادی دریافت کردهاند و هزاران نفر از شرایط بحرانی نجات یافتهاند.
جلالی گفت: در ۷۲ ساعت اخیر، نیروهای عملیاتی هلالاحمر در مجموع به ۳۶ حادثه اعزام شد که طی آن ۵۰۶۴ نفر حادثهدیده شناسایی شدند و ۵۰۵۵ نفر خدمات امدادی دریافت کردند.
وی افزود: در این مدت، ۲۱ نفر مصدوم گزارش شده که از این تعداد، ۱۳ نفر توسط تیمهای هلالاحمر به مراکز درمانی منتقل و ۳ نفر بهصورت سرپایی درمان شدند. همچنین، ۳۰۷۸ نفر گرفتار در برف و کولاک و ۱۵۵۳ دستگاه خودرو گرفتار در برف توسط امدادگران رهاسازی شدند.
به گفته مدیرعامل جمعیت هلالاحمر کردستان، در راستای حمایت از آسیبدیدگان، ۲۴۱۸ نفر اسکان اضطراری یافته و ۱۳ نفر به مناطق امن انتقال داده شدند. علاوه بر این، توزیع گسترده پتو، اقلام غذایی، آب معدنی و سایر اقلام ضروری در میان حادثهدیدگان انجام شده است.
جلالی ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی امدادگران، تأکید کرد: جمعیت هلالاحمر استان کردستان با تمام توان در کنار مردم بوده و همچنان آماده خدمترسانی در شرایط سخت زمستانی است.
