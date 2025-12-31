علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در حال حاضر ترافیک در محورهای هراز و کندوان در مسیر جنوب به شمال نیمه‌سنگین تا سنگین است، افزود: تردد در سایر محورهای ارتباطی استان به‌صورت عادی و روان جریان دارد.

وی با اشاره به شرایط جوی حاکم بر جاده‌های استان اظهار کرد: از نظر وضعیت جوی، در حال حاضر هیچ‌گونه پدیده خاصی در محورهای مواصلاتی مازندران مشاهده نمی‌شود.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران ادامه داد: تردد در تمامی راه‌های استان به‌صورت دوطرفه برقرار است و محدودیت یا انسداد خاصی در محورهای اصلی و فرعی گزارش نشده است.

صادقی در پایان از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، ضمن پرهیز از عجله و شتاب، سفر خود را با صبر و حوصله انجام دهند.