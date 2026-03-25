ترافیک در کندوان سنگین است

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر تردد در تمامی محورهای استان مازندران به‌صورت عادی و دوطرفه برقرار است.

وی افزود: ترافیک در مسیر جنوب به شمال محور کندوان در برخی مقاطع به‌صورت نیمه‌سنگین تا سنگین جریان دارد و این مسئله موجب کندی حرکت خودروها شده است.

صادقی با اشاره به وضعیت سایر محورها تصریح کرد: در دیگر محورهای مواصلاتی استان، تردد عادی و روان گزارش شده و مشکل خاصی وجود ندارد.

وی از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از عجله، سفر ایمنی را برای خود و دیگران رقم بزنند.