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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۳۳

ترافیک در کندوان سنگین است

ترافیک در کندوان سنگین است

ساری - سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از دوطرفه بودن تردد در محورهای استان خبر داد و گفت: ترافیک در مسیر جنوب به شمال محور کندوان نیمه‌سنگین تا سنگین است.

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر تردد در تمامی محورهای استان مازندران به‌صورت عادی و دوطرفه برقرار است.

وی افزود: ترافیک در مسیر جنوب به شمال محور کندوان در برخی مقاطع به‌صورت نیمه‌سنگین تا سنگین جریان دارد و این مسئله موجب کندی حرکت خودروها شده است.

صادقی با اشاره به وضعیت سایر محورها تصریح کرد: در دیگر محورهای مواصلاتی استان، تردد عادی و روان گزارش شده و مشکل خاصی وجود ندارد.

وی از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از عجله، سفر ایمنی را برای خود و دیگران رقم بزنند.

کد مطلب 6782902

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