نذر هشتم در میلاد امام جواد؛ حمایت از ۱۰ خانواده زندانی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل زندانهای استان خراسان جنوبی ظهر چهارشنبه به همراه اعضای شورای معاونین از ۱۰ خانواده زندانی نیازمند در مرکز استان بازدید کردند.
مدیرکل زندانها و اعضای شورای معاونین در قالب ۵ تیم، با حضور در منازل ۱۰ خانواده زندانی نیازمند، از نزدیک در جریان وضعیت معیشتی و مشکلات آنان قرار گرفتند.
عبدی مدیرکل زندانهای استان خراسان جنوبی با اشاره به مهمترین مسائل مطرحشده در این بازدیدها گفت: مشکلات معیشتی، پرداخت اجارهبهای محل سکونت و پیگیری قضایی پروندههای سرپرستان خانواده، بیشترین دغدغه این خانوادهها را تشکیل میداد.
وی افزود: در جلسه جمعبندی این بازدیدها، اقدامات حمایتی متعددی از جمله پرداخت ۲۸ میلیون تومان اجارهبهاء، اهدای بیش از ۵ قلم کالای اساسی زندگی، حمایت از تحصیل یکی از فرزندان جامعه هدف، پیگیری قضایی پروندههای سرپرستان خانواده توسط اداره قضایی زندانهای استان و ایجاد اشتغال برای ۲ نفر از همسران زندانیان به تصویب و اجرا درآمد.
وی یادآور شد: همچنین به هریک از خانوادهها یک سبد حمایتی به ارزش ۳ میلیون پانصد هزار تومان، اهدای هدایا به فرزندان و کمک به همسران زندانیان نیز انجام شد.
مدیرکل زندانهای استان در پایان با قدردانی از همراهی خیرین و نیکوکاران استان تصریح کرد: از خیرین، مردم نیکاندیش، کارآفرینان، بازاریان و تمامی اقشار جامعه دعوت میکنیم تا با مشارکت در زمینههای حمایتی، انجمن حمایت از زندانیان و خانوادههای آنان را یاری کنند.
نظر شما