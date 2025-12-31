https://mehrnews.com/x3b3cZ ۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۵۳ کد خبر 6708883 استانها قزوین استانها قزوین ۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۵۳ آتشسوزی در آزادراه قزوین - رشت قزوین- ظهر چهارشنبه در حاشیه آزادراه قزوین- رشت آتش گستردهای شکل گرفت. دریافت 3 MB کد خبر 6708883 کپی شد مطالب مرتبط آتشنشانان کاشان ۸۸ نفر را در آذر ماه نجات دادند آتشسوزی حاشیه آزادراه قزوین–رشت مهار شد ۸۰ درصد نرخ سوخت کشتیها و شناورهای تفریحی یارانهای شد فرماندار رودبار: حریق جزئی در حاشیه جاده رودآباد مهار شد برچسبها آتش سوزی آزاد راه قزوین- رشت قزوین
