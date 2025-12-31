  1. استانها
  2. قزوین
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۵۳

آتش‌سوزی در آزادراه قزوین - رشت

قزوین- ظهر چهارشنبه در حاشیه آزادراه قزوین- رشت آتش گسترده‌ای شکل گرفت.

