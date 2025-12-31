قدرت‌الله مهدی‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از مهار آتش‌سوزی رخ‌داده در حاشیه آزادراه قزوین–رشت خبر داد و گفت: این حادثه با حضور به‌موقع نیروهای امدادی و راهداری در کوتاه‌ترین زمان ممکن کنترل شد.

وی با اشاره به جزئیات این حادثه اظهار کرد: آتش‌سوزی به‌دلیل ریختن روغن‌های سوخته و وجود علف‌های خشک در حاشیه آزادراه قزوین–رشت رخ داده بود که پس از دقایقی با حضور نیروهای راهداری و امدادی مهار شد.

وی افزود: پس از اطفای حریق، روغن‌های سوخته جمع‌آوری و پاکسازی محل انجام شد تا از بروز مجدد آتش‌سوزی جلوگیری شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین با بیان اینکه پیش از این نیز چنین اقداماتی در این محدوده سابقه داشته است، تصریح کرد: امیدواریم با همکاری و همراهی مردم، دیگر شاهد بروز چنین حوادثی که می‌تواند خطرات جدی به‌همراه داشته باشد، نباشیم.