رونمایی از ۳ خودروی برقی

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ از سه خودرو برقی توسط ایکس‌موتورز رونمایی شد.

در میان محصولات فعلی کمپانی ایکس‌پنگ شاسی‌بلندهای G۶ و G۹ و همچنین Mona M۰۳ از مهم‌ترین گزینه‌هایی هستند که طیف متفاوتی از نیازها و سلیقه‌ها را پوشش می‌دهند.

در رأس این سبد، XPENG G۹ به‌عنوان یک کراس‌اوور پیشرفته و بین‌المللی شناخته می‌شود؛ خودرویی که از ابتدا با نگاه همزمان به بازار داخلی و بازارهای جهانی طراحی شده و در معرفی رسمی آن، روی استانداردهای ایمنی سطح بالا و فناوری‌های روز تمرکز ویژه‌ای شده است. G۹ از معماری ۸۰۰ ولتی بهره می‌برد و طبق اعلام رسمی برند، این پلتفرم امکان شارژ بسیار سریع را فراهم می‌کند؛ به طوری که در شرایط سازگار، می‌تواند در حدود ۵ دقیقه تا ۲۰۰ کیلومتر شارژ شود.

خودروی دیگر این برند یعنی XPENG G۶ مدلی جوان‌پسندتر بوده و برای کسانی مناسب است که یک کراس‌اوور برقی مدرن می‌خواهند.

در این میان، Mona M۰۳ نماینده رویکرد تازه XPENG برای جذب طیف گسترده‌تری از مشتریان است؛ مدلی که با هدف دسترسی‌پذیرتر کردن خودروهای هوشمند و برقی معرفی شده است.

مراسم رونمایی رسمی خودروهای XPENG امروز با حضور مدیران ایکس‌موتورز، رسانه‌ها و علاقه‌مندان انجام شد. چنین رویدادی می‌تواند یک گام مهم در آشنایی بازار با نسل جدید خودروهای الکتریکی هوشمند باشد؛ به‌ویژه وقتی صحبت از محصولاتی است که هم روی پیمایش و شارژ سریع تمرکز دارند و هم تجربه رانندگی مدرن و قابلیت‌های هوشمند را در خود دارند.

ایمان رهنمایی، مدیرعامل این شرکت در مراسم رونمایی این خودروها به آلودگی هوا ناشی از خودروهای بنزینی اشاره کرد و گفت: آذرماه فرزندان به دلیل آلودگی هوا در خانه ماندند و آنلاین درس را فرا گرفتند.

وی با بیان اینکه با نبوغ در تکنولوژی می‌توان از مشکلات فعلی عبور کرد، ادامه داد: خودروهای برقی حاضر با آخرین فناوری‌های روز دنیا توسط شرکت چینی تولید شده است و این محصولات از سوی کمپانی مادر ۸ سال گارانتی دارند.

وی درباره خدمات پس از فروش این مدل‌ها عنوان کرد: باتری خودرو پس از ۵۰۰ هزار کیلومتر پیمایش فقط ۱۰ درصد دچار افت می‌شود؛ ضمن آنکه سریع‌ترین شارژ خودروهای برقی را یدک می‌کشد.