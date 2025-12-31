به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه عصر چهارشنبه با وجود سرمای شدید هوا در بازدید میدانی از پروژههای مهم عمرانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اظهار کرد: روند اجرای طرحهای کلان درمانی، آموزشی و رفاهی از جمله بیمارستان تخصصی نجفزاد، کتابخانه مرکزی، دانشکده پیراپزشکی، محل جانمایی دانشکده دندانپزشکی، خوابگاه دانشجویی ۴۰۰ نفره، دانشکده پرستاری و مامایی و پروژههای در حال اجرای بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل مورد بررسی قرار گرفت.
وی با تقدیر از تلاشهای مجموعه دانشگاه و همکاری وزارت بهداشت، افزود: اجرای این پروژهها در کنار تأمین تجهیزات درمانی و تقویت نیروی انسانی، نقش مؤثری در تحول زیرساختهای سلامت و آموزش استان خواهد داشت.
بهزاد داورنیا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نیز در این بازدید تأمین فضاهای درمانی پیشرفته، ارتقای آموزش پزشکی و توسعه فضاهای رفاهی دانشجویان را از اولویتهای دانشگاه عنوان کرد و گفت: تداوم اجرای این پروژهها حتی در شرایط سخت جوی، بیانگر عزم جدی دانشگاه برای ارتقای خدمات سلامت است.
گفتنی است بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، روند اجرای پروژهها با جدیت و نظارت مستمر ادامه خواهد داشت.
نظر شما