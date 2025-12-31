به گزارش خبرنگار مهر، در فضایی آکنده از معنویت، عشق و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی، شامگاه چهارشنبه دهم دیماه آئین باشکوه گرامیداشت حماسه نهم دی و ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در آستان مقدس امامزاده موسی (ع) شهرستان اردستان برگزار شد.
این مراسم که با حضور پرشور مردم ولایی، خانوادههای معظم شهدا، بسیجیان، روحانیون، مسئولان و قشرهای مختلف جامعه همراه بود، جلوهای از وحدت و وفاداری ملت ایران به آرمانهای شهیدان و انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.
فضای مملو از شور و معنویت در این محفل، یادآور روزهایی بود که ملت ایران با ایمان و بصیرت خود، فتنهها را در هم شکست و در مسیر آرمانهای امام و شهیدان گام نهاد.
این آئین، پس از اقامه نماز مغرب و عشاء آغاز شد. صحن و شبستان امامزاده موسی (ع) مملو از عاشقان شهدا و دوستداران حاج قاسم بود که با در دست داشتن عکسهای سردار سلیمانی و پرچمهای یا زهرا (س) و یا حسین (ع)، فضای معنوی خاصی را رقم زده بودند.
در ابتدای مراسم، مداحی و قرائت قرآن انجام شد و سپس با پخش کلیپهایی از وصیتنامه و تصاویر ماندگار شهید سلیمانی، لحظاتی سرشار از احساس و افتخار در میان حاضران ایجاد شد.
سردار سرتیپ پاسدار محمود چهارباغی، همرزم شهید حاج قاسم سلیمانی و فرمانده توپخانه کل نیروهای مسلح، سخنران اصلی این مراسم بود.
گفتوگو با مردم؛ دلدادگی به حاج قاسم زنده است
خانم محمودی، از بانوان اردستانی، گفت: وقتی تصاویر و سخنان حاج قاسم را میبینیم، احساس میکنیم هنوز در میان ماست. او به ما یاد داد که برای عزت وطن باید با تمام وجود ایستاد.
احمدی از جوانان بسیجی میگوید: من امروز هم آمدهام تا بگویم نسل من ادامهدهنده همان مسیر نهم دی ۸۸ است. حاج قاسم برای ما نماد وفاداری و شجاعت است.
برگزاری این آئین، بار دیگر نشان داد که یاد حاج قاسم و حماسه نهم دی در قلب مردم زنده است. فضای پرشور مراسم، ترکیبی از عشق، اشک و افتخار بود؛ جوانان با شالهای یا زهرا و یا رقیه (س) در کنار پیران با چفیه و بیرقهای مقاومت، تصویری از پیوند نسلها در دفاع از ارزشهای انقلاب را رقم زدند.
این مراسم، فراتر از یک یادبود سالگرد بود؛ نمادی از استمرار آگاهی و عشق مردم به ارزشهای انقلاب و مقاومت است. اردستان نشان داد که روح ایمان، ولایتمداری و وفاداری به آرمانهای شهیدان، همچنان در جان مردم زنده است.
یاد حاج قاسم، نهتنها در نام خیابانها و قاب عکسها، بلکه در دلهای مردم تپنده است. حماسه نهم دی نیز چون چراغی فروزان، مسیر بصیرت و همبستگی ملت ایران را روشن نگه داشته است.
نظر شما