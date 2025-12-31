کامیونت حامل کالای قاچاق در توقیف پلیس بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر مرادی گفت: مأموران انتظامی پاسگاه گنو حین گشت زنی در حوزه استحفاظی واقع در روستای دشت امام به یک دستگاه کامیونت مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۴ دستگاه دینام بزرگ و مقادیری آهن آلات ۴۰ سانتی و سیم بکسل قاچاق کشف کردند.

این مسئول انتظامی ارزش مالی اقلام قاچاق کشف شده از این خودرو را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۰ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.