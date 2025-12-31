  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۲۲

کامیونت حامل کالای قاچاق در توقیف پلیس بندرعباس

کامیونت حامل کالای قاچاق در توقیف پلیس بندرعباس

بندرعباس- فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس از شناسایی و توقیف یکدستگاه کامیونت حامل کالای قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر مرادی گفت: مأموران انتظامی پاسگاه گنو حین گشت زنی در حوزه استحفاظی واقع در روستای دشت امام به یک دستگاه کامیونت مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۴ دستگاه دینام بزرگ و مقادیری آهن آلات ۴۰ سانتی و سیم بکسل قاچاق کشف کردند.

این مسئول انتظامی ارزش مالی اقلام قاچاق کشف شده از این خودرو را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۰ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

کد خبر 6709008

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها