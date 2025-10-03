سرهنگ درخشان نیا: ۳۰۰ کیلو میگو قاچاق در ایست و بازرسی سیریک کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ اصغر درخشان نیا در تشریح این خبر گفت: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی بونجی شهرستان سیریک در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز ، روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو وانت نیسان یخچالدار مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف و در بازرسی از آن ۳۰۰ کیلو میگو قاچاق کشف و در این رابطه یک متهم راننده خودرو را دستگیر کردند.

این مسئول انتظامی ارزش این محموله قاچاق کشف شده را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۳ میلیارد ریال عنوان کرده و افزود : متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.