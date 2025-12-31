تداوم صدرنشینی شاگردان عطایی/پیروزی مهرگان با رکوردشکنی

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دهم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران با هفت دیدار در شهرهای سیرجان، اردکان، تهران (دو مسابقه)، یزد، ارومیه و نور پیگیری شد.



پیکان نخستین فاتح هفته دهم

پیکان تهران که با پنج برد و ۱۵ امتیاز در رتبه هفتم جدول قرار دارد در یکی دیگر از دیدارهای هفته نهم در سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی خرم میزبان پاس گرگان بود.



شاگردان محمدرضا تندروان در تیم پیکان در ست‌های اول و دوم این دیدار ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۳ پاس گرگان را شکست دادند.

پیکانی‌ها در ست سوم نیز ۲۵ بر ۱۳ و با اختلاف ۱۲ امتیاز به پیروزی رسیدند تا در مجموع سه بر صفر فاتح این دیدار شوند و ششمین برد خود را جشن بگیرند.



نهمین برد شهداب با شکست سایپا



تیم شهداب یزد که با ۸ برد و ۲۵ امتیاز که در رتبه دوم جدول قرار داشت در دیگر مسابقه این هفته مقابل سایپا تهران صف آرایی کرد.



شهدابی‌ها در ست‌های اول تا سوم این دیدار خانگی ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۴ و ۲۵ بر ۱۷ سایپا را شکست دادند تا به نهمین برد خود دست یابند و ۲۸ امتیازی شوند.



فولاد سیرجان با شکست صنعتگران در صدر ماند



در نخستین دیدار ساعت ۱۶ این هفته تیم فولاد سیرجان ایرانیان مدافع عنوان قهرمانی و تیم شکست ناپذیر این رقابت‌ها در سالن گهرروش میزبان صنعتگران امید بود تا برای کسب دهمین برد متوالی تلاش کند.

فولادی‌ها در ست‌های اول تا سوم این دیدار ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۱ بر میهمان خود غلبه کردند تا با ۱۰ برد و ۲۸ امتیاز در صدر جدول باقی بمانند.



پیروزی شهرداری ارومیه مقابل استقلال



تقابل شهرداری ارومیه در سالن غدیر مقابل استقلال گنبد در حالی شروع شد که ارومیه با پنج برد و ۱۵ امتیاز در رتبه ششم است و استقلال با دو برد و پنج امتیاز در قعر جدول قرار دارد.



شاگردان کامبیز یعقوبی در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۲۰ میزبان خود را مقابل تماشاگران خونگرم ارومیه شکست دادند اما در ست دوم ۲۵ بر ۱۹ نتیجه را به میزبان خود واگذار کردند. شهرداری ارومیه در ست سوم هم ۲۵ بر ۲۳ فاتح میدان شد تا در ست شماری دو بر یک پیش بیافتد.



تیم شهرداری ارومیه در ست چهارم این مسابقه هم ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید تا در مجموع سه بر یک فاتح این میدان شود.



پیروزی مهرگان با رکورد شکنی در ست پنجم



شاگردان رحمان محمدی راد در سالن امام خمینی (ره) شهر نور میزبان مس رفسنجان بودند.



تیم مهرگان به رغم میزبانی در ست اول این مسابقه ۲۸ بر ۲۶ نتیجه را واگذار کرد اما در ست دوم ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسید تا دو تیم در ست شماری یک بر یک برابر شوند.



شاگردان اسماعیل بادرنگین سرمربی مس در ست سوم این دیدار ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسیدند.



تیم مهرگان در ست چهارم ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسید تا جدال دو تیم به ست حساس پنجم کشیده شود.



در ست پنجم جدال دو تیم بسیار نزدیک به هم پیش رفت و در نهایت نماینده مهرگان نور ۲۸ بر ۲۶ به پیروزی رسید.



پیروزی چادر ملو مقابل طبیعت

در دیگر بازی این هفته طبیعت اسلامشهر میهمان اردکانی‌ها بود. طبیعت در ست اول این دیدار ۲۵ بر ۲۳ میزبان خود را شکست داد اما چادر ملو در ست دوم ۲۵ بر ۱۵ به پیروزی رسید تا دو تیم در ست شماری یک بر یک برابر شوند.



شاگردان علیرضا طلوع کیان در ست سوم و چهارم این مسابقه ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسیدند تا در مجموع سه بر یک فاتح این دیدار شود.

برتری سپاهان مقابل رازین پلیمر

تیم فولاد مبارکه سپاهان تیم سوم جدول از ساعت ۱۸ و در بازی خارج از خانه در خانه والیبال تهران به مصاف رازین پلیمر تهران رفت.



سپاهانی‌ها در ست‌های اول و دوم این دیدار خارج از خانه ۲۵ بر ۲۳ و ۲۸ بر ۲۶ به پیروزی رسیدند اما در ست سوم ۲۵ بر ۲۳ نتیجه را به رازین واگذار کردند.

ست چهارم این مسابقه ۲۵ بر ۲۲ به سود سپاهان به پایان رسید تا نماینده اصفهان در آخرین شب سال ۲۰۲۵ میلادی با برد سه بر یک رازین پلیمر، تهران را ترک کند.

نتایج کامل هفته دهم لیگ برتر مردان

تیم‌های فولاد سیرجان ایرانیان، پیکان تهران، شهداب یزد، شهرداری ارومیه، چادرملو اردکان، مهرگان نور و فولاد مبارکه سپاهان در هفته دهم لیگ برتر مردان موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این دیدارهای به قرار زیر است:

شهرداری ارومیه ۳ – استقلال گنبد یک (۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۳)

فولاد سیرجان ایرانیان ۳ – صنعتگران امید صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۱)

چادر ملو اردکان ۳ – طبیعت اسلامشهر یک (۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۰)

پیکان تهران ۳ – پاس گرگان صفر (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۳)

شهداب یزد ۳ – سایپا تهران صفر (۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۴ و ۲۵ بر ۱۷)

مهرگان نور ۳ – مس رفسنجان ۲ (۲۶ بر ۲۸، ۲۵ بر ۲۰، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۸ بر ۲۶)

رازین پلیمر تهران یک – فولاد مبارکه سپاهان ۳ (۲۳ بر ۲۵، ۲۶ بر ۲۸، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۲ بر ۲۵)