۱۰ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۱۴

نظری: بهبود معیشت مردم خارگ با جدیت دنبال می‌شود

خارگ- رئیس امور هماهنگی و نظارت همکاری‌های منطقه‌ای معاون اول رئیس‌جمهور گفت: دولت چهاردهم تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، ارتقای زیرساخت‌ها و بهبود معیشت مردم خارگ را با جدیت دنبال می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نظری عصر چهارشنبه در نشست با مدیر عملیات عمومی خارگ، با تأکید بر اهمیت راهبردی جزیره خارگ، گفت: نگاه دولت بر تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای رفع چالش‌ها و تسریع روند توسعه در مناطق حساس و استراتژیک کشور متمرکز است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه جزیره خارگ در اقتصاد ملی و حوزه انرژی اظهار کرد: خارگ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز صادرات نفت کشور، نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگ میان نهادهای ملی، استانی و منطقه‌ای است تا زیرساخت‌ها و خدمات عمومی متناسب با نقش ملی آن ارتقا یابد.

رئیس امور هماهنگی و نظارت همکاری‌های منطقه‌ای معاون اول رئیس‌جمهور افزود: دولت چهاردهم بر توسعه متوازن، توجه به معیشت مردم، بهبود خدمات رفاهی و ارتقای شاخص‌های اجتماعی در مناطق راهبردی تأکید دارد و جزیره خارگ از این رویکرد مستثنی نیست.

نظری با تأکید بر ضرورت تعامل مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های صنعتی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت صنایع مستقر در خارگ، همراه با مشارکت مردم و مدیریت محلی، می‌تواند بسیاری از نیازهای زیرساختی و اجتماعی این جزیره را با سرعت بیشتری برطرف کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نتایج و مطالب مطرح‌شده در این نشست به‌منظور پیگیری و تصمیم‌سازی، در سطح معاونت اول رئیس‌جمهور بررسی خواهد شد و تلاش می‌شود با تقویت هماهنگی‌های بین‌بخشی، مسیر توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی مردم جزیره خارگ هموار شود.

