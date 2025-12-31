به گزارش خبرنگار مهر، محمد نظری عصر چهارشنبه در نشست با مدیر عملیات عمومی خارگ، با تأکید بر اهمیت راهبردی جزیره خارگ، گفت: نگاه دولت بر تقویت همکاریهای منطقهای و همافزایی دستگاههای اجرایی برای رفع چالشها و تسریع روند توسعه در مناطق حساس و استراتژیک کشور متمرکز است.
وی با اشاره به جایگاه ویژه جزیره خارگ در اقتصاد ملی و حوزه انرژی اظهار کرد: خارگ بهعنوان یکی از مهمترین مراکز صادرات نفت کشور، نیازمند برنامهریزی منسجم و هماهنگ میان نهادهای ملی، استانی و منطقهای است تا زیرساختها و خدمات عمومی متناسب با نقش ملی آن ارتقا یابد.
رئیس امور هماهنگی و نظارت همکاریهای منطقهای معاون اول رئیسجمهور افزود: دولت چهاردهم بر توسعه متوازن، توجه به معیشت مردم، بهبود خدمات رفاهی و ارتقای شاخصهای اجتماعی در مناطق راهبردی تأکید دارد و جزیره خارگ از این رویکرد مستثنی نیست.
نظری با تأکید بر ضرورت تعامل مستمر میان دستگاههای اجرایی و مجموعههای صنعتی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت صنایع مستقر در خارگ، همراه با مشارکت مردم و مدیریت محلی، میتواند بسیاری از نیازهای زیرساختی و اجتماعی این جزیره را با سرعت بیشتری برطرف کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نتایج و مطالب مطرحشده در این نشست بهمنظور پیگیری و تصمیمسازی، در سطح معاونت اول رئیسجمهور بررسی خواهد شد و تلاش میشود با تقویت هماهنگیهای بینبخشی، مسیر توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی مردم جزیره خارگ هموار شود.
