به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم‌نامه که با هدف مرمت، احیا و ساماندهی پنج ساباط تاریخی در بافت قدیم دزفول منعقد شد گامی مؤثر در راستای حفاظت از میراث فرهنگی، ارتقای کیفیت محیط شهری و رونق گردشگری به شمار می‌رود.

براساس این تفاهم‌نامه، مرمت و احیای ساباط‌های تاریخی باستان، باربد و مهراس بر عهده شهرداری دزفول بوده و شهرداری ضمن تأمین اعتبار، نیروی اجرایی و فنی متخصص و امکانات لازم، عملیات مرمتی را با رعایت ضوابط و اصول فنی انجام خواهد داد.

مرمت ساباط آبشار و ساباط سیلونی بر عهده اداره میراث فرهنگی است و این اداره نظارت عالیه فنی و تاریخی بر روند اجرای هر پنج ساباط را بر عهده خواهد داشت تا اصالت آثار حفظ شود.

این همکاری مشترک زمینه جلوگیری از تخریب و دخل و تصرف غیرمجاز در بناهای تاریخی و بهره‌برداری پایدار فرهنگی و گردشگری از بافت قدیم شهر را فراهم می‌کند.