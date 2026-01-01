وال استریت ژورنال: شنوایی ترامپ مشکل دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با روزنامه وال استریت ژورنال طی امروز پنجشنبه مدعی شد که از سلامت جسمی خوبی برخوردار است که نشانه‌های افزایش سن از جمله کاهش شنوایی و تمرکز و مشکلات قلبی در وی پدیدار شده است.

این روزنامه گزارش داد، ترامپ مجبور شده بعد از انتشار تصاویر چرت زدن در نشست‌های مختلف و درخواست برای تکرار سؤالات از سوی خبرنگاران به دلیل نشنیدن آنها و تصاویر لکه‌های کبودی روی دستانش اعلام کند که از سلامت خوبی برخوردار است! این همان شرایطی است که بارها به خاطر آن جو بایدن رئیس جمهور سابق آمریکا را سرزنش کرده بود.

وال استریت ژورنال اضافه کرد، نزدیکان ترامپ افشا کرده‌اند که نشانه‌های پیری در او ظاهر شده است و آنها مجبور می‌شوند با صدای بلند با ترامپ صحبت کنند چرا که به خوبی نمی‌شنود. نزدیکان وی به او گفته‌اند که در نشست‌ها چشمان خود را باز نگه دارد. پوست ترامپ نیز به شدت حساس شده به طوری که به راحتی زخمی می‌شود. به گفته ترامپ وی از کرم برای پوشاندن لکه‌ها استفاده می‌کند.

در این گزارش آمده است، ترامپ از بی خوابی شبانه نیز رنج می‌برد و پیام‌های خود را خطاب به معاونانش ساعت ۲ صبح ارسال می‌کند.